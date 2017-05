600 vítězství pro mašinu z Valmezu. Berdych zanechá úctyhodný odkaz

Pro Berdychovu kariéru je typická vyrovnanost. Promítá se vysokého standardu v počtu vítězství za sezonu (od roku 2006 neklesl pod 37), do jeho účastí v semifinále všech čtyř grandslamů (jen ve Wimbledonu postoupil až do finále) nebo do bilancí na kurtech různých vlastností.

Na antuce má úspěšnost 64,7 %, na tvrdém povrchu 65,5 %, na trávě 69,9 % a na koberci v hale 67,9 %. Mimochodem podobně si vedl taky proti pravákům (65,6 %) a levákům (67 %).