Sbohem, Gorane! Berdych se po nezdaru v Paříži rozešel s Ivaniševičem

Berdych toužil po grandslamovém titulu, proto v srpnu 2016 angažoval do svého týmu bývalého wimbledonského šampiona z Chorvatska. Jenže mise s názvem „Superkouč“ se nevydařila.

„Goran a já už spolu dál nepracujeme. Užil jsem si naši společnou cestu a zůstaneme dobrými přáteli. Přeji mu vše nejlepší do budoucna a já budu naplňovat svoje cíle se svým současným týmem,“ napsal Berdych v pondělí dopoledne na sociální síť.

Berdych pod Ivaniševičem získal v říjnu titul na menším turnaji v Šen-čenu. Jinak se jeho výsledky spíš zhoršovaly. Minulý týden podlehl na Roland Garros mladému ruskému protivníkovi Karenu Chačanovovi a s pařížskou antukou se rozloučil i kvůli bolavým zádům už ve 2. kole.

Všichni Berdychovi trenéři Jaroslav Navrátil (2001 - říjen 2008) Nejlepší postavení na žebříčku: 9., čtyři tituly (Palermo 2004, Paříž 2005, Halle 2007, Tokio 2008), maximum na grandslamu: čtvrtfinále Wimbledonu 2007 Tomáš Krupa (listopad 2008 - prosinec 2014) Nejlepší postavení na žebříčku: 5., šest titulů (Mnichov 2009, Peking 2011, Montpellier a Stockholm 2012, Rotterdam a Stockholm 2014), maximum na grandslamu: finále Wimbledonu 2010. Daniel Vallverdu (prosinec 2014 - květen 2016) Nejlepší postavení na žebříčku: 4., dva tituly (Šen-čen a Stockholm 2015) maximum na grandslamu: semifinále Australian Open 2015. Goran Ivaniševič (srpen 2016 - červen 2017) Nejlepší postavení na žebříčku: 8., jeden titul (Šen-čen 2016) maximum na grandslamu: 3. kolo Australian Open.

Zdravotní komplikace se do práce Berdycha s Ivaniševičem pletly od začátku. Jen co se dohodli, dostal jednatřicetiletý Čech zánět slepého střeva. I když nemusel na operaci, vynechal loňské US Open. Ani na kurtu to však celou dobu nebylo ideální. Poprvé od roku 2010 Berdych chyběl na setkání tenisové smetánky zvaném Turnaj mistrů.

Letos má bilanci 23:11, až týden před Paříži se vyšvihl do finále podniku v Lyonu.

Žebříčkem ATP ovšem dál klesá. Momentálně je čtrnáctý.

Berdych překvapil veřejnost touhle dobou už minulý rok, kdy před Roland Garros ukončil spolupráci s Danielem Vallverduem.

S někdejším spolupracovníkem současné světové jedničky Andyho Murrayho vydržel rok a půl. Poté mu pomáhal Chorvat Luka Kutanjac, který je podle všeho nadále součástí jeho týmu.

Největší úspěchy zažila dlouhodobá česká jednička a dvojnásobný daviscupový šampion pod trenérem Tomášem Krupou. Šestileté období jejich spolupráce přineslo mimo jiné i finále Wimbledonu v roce 2010.

Berdych teď - po prvním kole v Paříži - připustil, že změny stylu s Ivaniševičem se mohou projevit i negativně.

„Jo, může bejt. Určitě,“ přitakal v rozhovoru se zpravodajem iDNES.cz. „Jste na něco zvyklí a najednou je to jiné než x předchozích let. Aspoň se něco děje. Na něčem pracujete, zkoušíte, děláte to jinak. Ale tuhle cestu jsem si zvolil a jdu si za tím.“

Nyní zvolil další změnu. Půjde po té cestě sám, nebo oznámí jméno nového trenéra?