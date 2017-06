Chtělo to víc trpělivosti. Kouče už Berdych hledat nebude, tipuje Šavrda

Co na to říkáte?

Rozhodující pravděpodobně bylo, že při vstupu očekával herní i výsledkový progres s cílem dosáhnout vytouženého úspěchu na grandslamu, ale ve skutečnosti šly výsledky až na pár výjimek dolů. Trvalo to rok a půl?

Deset měsíců.

To není ani rok, možná to chtělo trochu víc trpělivosti. Můžu to hodnotit jako expert, ale nejsem v tom týmu. Psal, že si to užili, ale mezi oběma musí fungovat nějaká chemie. Ta tam třeba nebyla.

Vladislav Šavrda

Bude si hledat někoho nového?

Teď vyloženě tipuju, ale myslím, že ne. Bude pokračovat se stávajícím týmem. Za tu dobu poznal, že je jedno, jestli se trenér jmenuje Tomáš Krupa, nebo Goran Ivaniševič.

Může ještě vyhrát grandslam?

Jestli se ptáte na návrat do špičky, do elitní desítky žebříčku, tak to se může povést. Ale na grandslam by musel porazit nejméně tři špičkové hráče v řadě, a to bude těžký úkol. Přál bych mu to, protože udělal pro český tenis hodně, ale v tenise je teď spousta mladých. Navíc i Murray nebo Djokovič, kteří vypadali vyčichlí, dokážou na grandslamových podnicích vyhrávat.