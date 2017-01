Jak Verner nabádal svěřence: Jen jim řekni, do kdy se naučíš trojitý axel

„Ona paní Kopřivová jela tu krokovku s Jirkou,“ vyprávěl Tomáš Verner po volných jízdách na evropském šampionátu v Ostravě.

Kopřivová přitakala: „Jo, Tomáš mi při tom říkal: Vy tady pochodujete víc, než jste chodila u ledu se mnou, to snad není možný - a pořád mě tahal za ruku. Ale u Tomáše jsem kdysi visela i přes mantinel.“

Osmnáctiletý Jiří Bělohradský obsadil v Ostravě dvacáté místo, čímž zopakoval své umístění z Bratislavy, kde loni na mistrovství Evropy debutoval.

„Spokojenost,“ říkala Kopřivová.

Za normálních okolností by trenéři očekávali výsledkový vzestup, ovšem předchozí sezona Bělohradského byla všechno, jen ne normální.

„Řešil jedno zranění, potom další. S tím souvisela i několikatýdenní pauza. Z tohoto pohledu tu snad ani lepší výkon podat nemohl,“ ocenil Verner.

Na podzim si Bělohradský natrhl úpon přitahovače, ale i tak musel v půli prosince startovat na mistrovství republiky, jinak by se nemohl nominovat na evropský šampionát.

„Tím startem na republice si to zranění opět rozdráždil. Pan primář, který se o něj staral, z toho neměl radost,“ popisoval Verner. „Pauza se pak protáhla přes Vánoce, upravili jsme mu plán, přesto to tady pro něj bylo psychicky náročné.“

Ve volné jízdě předvedl Bělohradský šest trojitých skoků, projevil i umění závodnické improvizace, když chybějící kombinaci dodatečně zařadil ve druhé polovině jízdy. Neumí však zatím trojitý axel, tedy nejtěžší trojitý skok, o němž Verner říká, že jeho osvojení „odděluje na ledu chlapy od mládežníků“.

Sám Verner vystříhl trojitého axela při mistrovství Evropy už v patnácti, kdy na šampionátu v Lausanne 2002 debutoval mezi muži na čtrnáctém místě. Bělohradský je v osvojení si tohoto skoku poněkud laxnější.

Před letošní sezonou mu dokonce Verner s Kopřivovou dali ultimátum: „Pokud nebudeš do mistrovství republiky umět trojitého axela, tak tam nepojedeš.“

Jenže když přišlo zranění, z nároků slevili.

„Jinak by přes ten axel nejel vlak. Že jo, Jirko?“ otočil se Verner na svěřence bezprostředně poté, co Bělohradský po ostravské volné jízdě přišel z ledu mezi novináře.

Otázka tedy byla nasnadě: Kdy bude trojitý axel?

„Co nejdřív,“ reagoval krasobruslař.

Jiří Bělohradský (uprostřed) se svými trenéry Vlastou Kopřivovou a Tomášem Vernerem.

„Specifikuj to, ať je to venku,“ pobízel ho Verner. „Vyjde to černé na bílém v novinách a pak už nebude úniku.“

„Co nejdřív,“ znovu se pousmál Bělohradský.

„Dej si kótu, zatlač se,“ žádal Verner.

„Tak třeba za měsíc.“

„Žádný třeba... Dobře, 28. února dáváme na sociální sítě video z tvého tréninku, jak tam skáčeš trojitého axela, ať už dopadne jakkoliv.“

Jiří Bělohradský má navíc motivátora ve vlastní rodině, však jeho mladší patnáctiletý bratr Matyáš říká, že už umí skoro všechno to, co brácha - a také nacvičuje trojitého axela.

„Letos měl Matyáš moc dobré výsledky na juniorských závodech, chtěli bychom, aby dostal šanci i na mistrovství světa juniorů,“ říká Kopřivová, která se s Vernerem stará i o něj.

Matyáš Bělohradský byl v průběhu sezony například třetí na závodě juniorské Grand Prix v Saransku. Podobně jako bratr trénoval před příchodem do Prahy v Mariánských Lázních u Moniky Škorničkové, která nyní vede českou mistryni Michaelu Lucii Hanzlíkovou.

Věkem je nadále juniorem i starší Jiří, ovšem ten se bude patrně čím dál víc orientovat na závody dospělých.

Ovšem bez trojitého axelu je další vzestup nemožný. Zvlášť v dnešní éře, kdy už i čtverné skoky u závodníků druhé evropské desítky nejsou ničím mimořádným.

Podívejte se, jak Tomáš Verner bruslili v neděli v Kravařích s dětmi z Czech Skating Academy společně s pětinásobnými evropskými mistry Javierem Fernándezem a Carolinou Kostnerovou.