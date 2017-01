Zlatá lyže v ústraní. Lepší časy má přinést pohár i nová generace

„Na jednu stranu mě to mrzí, ale aspoň si někteří lidé uvědomí, že je potřeba něco dělat, aby se to zlepšilo. Běžecké lyžování totiž v poslední době nejde správným směrem,“ říká Jan Šrail, účastník mistrovství světa 2015 a aktuálně jeden z nejúspěšnějších členů Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Podobně slabá kulisa jako o víkendu ve Vysočina Areně totiž provází drtivou většinu „běžkařských“ podniků v republice. „Nebyla to žádná výjimka, takhle to poslední dobou vypadá opravdu všude. Teď je holt pro fanoušky díky svým úspěchům žhavější biatlon, protože český národ je hladový po výsledcích,“ konstatuje novoměstský junior Jan Lavička.

„Ve stínu biatlonu nejsme“

Ladislav Slonek, dlouholetý činovník SK Nové Město a šéf organizačního výboru Zlaté lyže, ovšem nevidí za problémy běžeckého lyžování biatlonový boom. „Nemyslím si, že jsme v jeho stínu. Jen máme momentálně krizi, která je způsobena mnoha atributy – od dopingových afér až po vliv komerce. Já dělám lyžování už spoustu let a samozřejmě byla i období, kdy jsme se dostali ke dnu jako teď. Ale zase se musíme odrazit a jít nahoru, i když už za jiných podmínek,“ tvrdí.

Pomoci by mohli i členové úspěšné generace z první dekády milénia. Mistr světa z roku 2003 Martin Koukal, který pochází ze Žďáru nad Sázavou, je od nedělního večera novým trenérem mužské reprezentace. Trojnásobný olympijský medailista Lukáš Bauer zase úspěšně vybudoval tým Pioneer Investments, jenž se zaměřuje na dálkové běhy.

Jeho barvy hájí v letošní sezoně také Šrail. „U Lukáše jsem spokojený, protože všechno dělá s maličko větší profesionalitou a snaží se náš sport zpopularizovat, abychom byli víc vidět,“ naznačuje novoměstský závodník, kudy by se mohlo vydat celé běžecké lyžování.

Vysočinští fanoušci se přesto mají na co těšit už v dohledné době. Zlatá lyže se víc zaleskne příští rok, kdy bude její jubilejní 80. ročník znovu součástí Světového poháru. O vzácný zlatý šperk ve vínové krabičce, který vždy získá vítěz hlavního závodu mužů, se tak mohou znovu utkat esa typu Martina Johnsruda Sundbyho nebo Sergeje Usťugova. „Pojede se v únoru 2018. Tento termín už má Nové Město potvrzen mezinárodní lyžařskou federací FIS,“ hlásí Slonek.

Velkým příslibem je Slonková

Lepší časy už vyhlíží i běžecká sekce novoměstského Sportovního klubu. Za poslední roky se nikdo z mladých odchovanců výrazněji neprosadil, což dokládá i současné složení týmu dospělých, jehož opory pocházejí odjinud. Šrail je ze Šumavy a sprinter Jan Bartoň, který letos získal první body ve Světovém poháru, pro změnu ze severní Moravy. Až nyní se začíná pomalu rýsovat zajímavá nová generace.

„Měli jsme slabé roky, ale já pevně věřím, že se to teď zlomí. Vidím tady vyrůstat nové děti, které – pokud to bude se správným tréninkem a pod dobrým vedením – zase budou patřit ke špičce,“ doufá Dagmar Hromádková, místopředsedkyně novoměstského SK a členka stříbrné štafety z olympijských her v roce 1984.

Mezi jmény, jež odborníci vyslovují při výčtu největších nadějí, se neustále jedno opakuje: Marta Slonková. Ta byla o víkendu při mistrovství republiky na domácích tratích dvakrát stříbrná mezi mladšími dorostenkami, od zlata ve sprintu ji navíc dělilo pár centimetrů.

Na rozdíl od jejích vrstevníků prý nehrozí, že by časem „zběhla“ k populárnějšímu biatlonu. „Zatím mě nelákali, a ani by mě nezlákali. Jezdit s puškou na zádech se mi nechce, kvůli biatlonovému boomu nebudu nic měnit,“ má jasno patnáctiletá Slonková, která pochází z rodiny, jež před 120 lety začala na Vysočině jako první vyrábět lyže.