Jakš byl ve Švédsku třináctý, zvítězil Harvey. Ženám vládla Björgenová

Ulricehamn (Švédsko)

Ženy - 10 km volně: 1. Björgenová (Nor.) 23:46,3, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -10,7, 3. Kallaová (Švéd.) -24,9, 4. Jacobsenová -25,7, 5. Hagaová -32,3, 6. Wengová (všechny Nor.) -34,0, 7. Digginsová (USA) -34,9, 8. Falková (Švéd.) -36,4, 9. Östbergová (Nor.) -44,8, 10. Ringwaldová (Něm.) -56,6.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů): 1. Wengová 1391, 2. Pärmäkoskiová 1112, 3. Östbergová 1072, 4. Nilssonová (Švéd.) 845, 5. Digginsová 730, 6. Björgenová 523.

Muži - 15 km volně: 1. Harvey (Kan.) 32:46,2, 2. Sundby (Nor.) -6,0, 3. Hellner (Švéd.) -14,3, 4. Cologna (Švýc.) -14,7, 5. Stock (Nor.) -16,2, 6. Musgrave (Brit.) -18,7, 7. Rickardsson (Švéd.) -25,0, 8. Krogh (Nor.) -32,2, 9. Sedov (Rus.) -33,9, 10. Jošida (Jap.) -34,2, ... 13. Jakš (ČR) -40,8.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů): 1. Sundby 1218, 2. Usťugov (Rus.) 961, 3. Heikkinen (Fin.) 741, 4. Harvey 694, 5. Hellner 648, 6. Cologna 604, ...70. Jakš 39, 118. Bartoň 4, 124. Bauer (všichni ČR) 2.