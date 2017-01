Trenér běžců na lyžích Koukal: Změny k lepšímu přijdou, když budou výsledky

„Změnit to můžeme jen tím, že budeme všichni pracovat a zase začneme dělat výsledky,“ má jasno Koukal, manažer sportovní přípravy na Svazu lyžařů ČR a nově i trenér mužské reprezentace.

Nepodepsal se na ústupu běžeckého lyžování i obrovský rozmach biatlonu? Vždyť také z Nového Města na Moravě, někdejší bašty běžců, je už hlavně biatlonové středisko...

To si nemyslím. Nám chybí především ty výsledky, to je prostě realita. Když byly, chodili i diváci. A že teď na Zlatou lyži nedorazili skoro žádní? Přece jen to bylo v uvozovkách jenom mistrovství republiky. Když bývala Zlatá lyže při Světovém poháru, tak to taky bylo jiné. Ale že je biatlon aktuálně úspěšnější a zajímavější než běžecké lyžování, to je fakt. Kdo by se na něj nechtěl jít podívat...

Je šance, že by z dnešních dětí mohly vyrůst přece jen i hvězdy běžeckého lyžování?

Tak je to o jejich počtu a také o počasí. Když budeme mít desetkrát za sebou zimu, jaká je teď, zase to bude lepší. Zrovna když jsem jel sem, viděl jsem najeté stopy u Ždírce a v nich lidi na běžkách. Přitom posledních deset let tam sníh vůbec nebyl. Když ho budete mít hned za barákem, bude to něco jiného, než když za ním musíte dojíždět. To vyčerpává lidi, trenéry a stojí to i finance. A sport, který je už tak relativně drahý, se potom prodražuje na míru, jež je pro spoustu lidí neúnosná.

Poslední zimy byly pro lyžaře opravdu tristní. To vy jste si stěžovat nemohl: v nedalekém Žďáře jste vyrostl v době, kdy sněhu ještě bývalo dost...

Já jsem sníh a zimu vždycky miloval. A když jsem vyrůstal, měl jsem to jednoduché. Vzal jsem lyže a za pět minut jsem byl ve stopě, proto jsem na nich byl v zimě každý den. Měl jsem výhodu třeba i oproti lidem, kteří bydlí v Jilemnici a mají to půl hodiny na Mísečky. Já když jsem šel na hodinu a půl na lyže, byla časová ztráta hodinu čtyřicet.

Na velký běžecký talent už pár let čeká i novoměstský Sportovní klub, za který jste kdysi závodil. Vidíte v mladších kategoriích někoho, kdo se jeví slibně?

Když vezmeme odchovankyně, tak v dorosteneckých kategoriích jsou to například Marta Slonková a Aneta Trávníčková. Teď se navíc z pozice servismana u reprezentačního družstva vrátil k mládeži jako trenér Vít Fousek. Co vím, dětí má ve skupině hodně. A když bude mít hodně dětí, třeba z nich někoho vychová.