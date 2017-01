Třetí etapu Tour de Ski ovládla Švédka Nilssonová a znovu vede

Tour de Ski v běhu na lyžích 3. etapa v Oberstdorfu Ženy - skiatlon 2x5 km: 1. Nilssonová (Švéd.) 27:23,8, 2. Digginsová (USA) -0,2, 3. Wengová -1,5, 4. Fallaová (obě Nor.) -3,3, 5. Bjornsenová (USA) -8,1, 6. Fesselová (Něm.) -8,1, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -8,5, 8. Kallaová (Švéd.) -8,8, 9. Kyllönenová (Fin.) -11,8, 10. Čekaljovová (Rus.) -12,8, ...39. Nováková -1:33,6, 46. Beroušková (obě ČR) -2:34,8. Průběžné pořadí Tour (po 3 ze 7 etap): 1. Nilssonová 43:01,3, 2. Wengová -4,0, 3. Östbergová (Nor.) -12,4, 4. Pärmäkoskiová -38,7, 5. Digginsová -51,4, 6. Fallaová -1:08,5, ...38. Nováková -4:01,8, 49. Beroušková -5:46,6. Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Wengová 786, 2. Östbergová 723, 3. Pärmäkoskiová 554, 4. Nilssonová 481, 6. Fallaová 424, 6. Björgenová (Nor.) 423.