Čeští běžci na lyžích na Tour de Ski předčasně končí, vracejí se domů

Čtvrtá etapa tak byla pro Čechy letos tou poslední. Seriál se teď přesouvá za svým vrcholem do Itálie. „Mužská i ženská část reprezentace jsou v aktuální sezoně výsledkově za očekáváním. Proto jsme se rozhodli, že raději než pokračovat v těchto výkonech na Tour de Ski a v podnicích Světového poháru, bude lepší pokusit se výkonnostně zvednout k hlavnímu cíli této sezony,“ vysvětluje rozhodnutí Lukáš Sacher, sportovní ředitel Úseku běžeckých disciplín na serveru lyžařského svazu.

Veškeré další kroky teď chtějí běžci na lyžích už podřídit přípravě na blížící se mistrovstvím světa v Lahti, které je letos pro všechny vrcholem sezony. „Tento krok jsme s trenéry důkladně zvažovali. I Martin Jakš, který je schopný pravidelně obsazovat bodované pozice, dává přednost tomu, aby se co nejlépe připravil na mistrovství světa, kde nechce bojovat ve třetí desítce, ale o první desítku,“ říká Lukáš Sacher.

O nominacích na další závody SP a plánech na druhou polovinu sezony má v příštím týdnu jednat trenérská rada a rada úseku. „Na nadcházející Světové poháry pojedou jen ti závodníci, kteří mají v daných závodech reálnou šanci bodovat. Ostatní se budou soustředit na domácí závody a především na závěrečnou přípravu před světovým šampionátem,“ vyhlásil Sacher.

Většina členů reprezentace se teď bude na Lahti připravovat v domácích podmínkách a během následujícího víkendu si má svou výkonnost porovnat s dalšími závodníky na mistrovství České republiky v Novém Městě na Moravě.

Reprezentační třiadvacítku pak čeká navíc závěrečná příprava na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let. „Pevně věřím, že naše juniorská reprezentace potvrdí na šampionátu v Park City kvalitní výsledky ze závodů OPA a dokáže, že české běžecké lyžování má dobré vyhlídky do budoucnosti,“ říká Sacher.

Bodoval pouze Jakš a Bartoň

Český tým na začátku Tour de Ski tvořilo dohromady osm lyžařů, po úvodních dvou etapách ve švýcarském Val Müstair skupinu ale opustili Dušan Kožíšek, Jan Bartoň a Karolína Grohová a v německém Oberstdorfu tak startovali Martin Jakš, Michal Novák, Petr Knop, Petra Nováková a Kateřina Beroušková.

Až na Jakše a Bartoně se nikomu z českých závodníků na Tour nepodařilo zabodovat a podobně jsou na tom s body i ve světovém poháru, kde kromě zmíněné dvojice na bodované umístění dosáhl už pouze další z odchovanců karlovarského lyžování Lukáš Bauer, který však i vzhledem k povinnostem ke svému laufařskému týmu v sezoně ve svém programu jinak z velké části závody SP vynechává. Také pro Bauera je však letos jednoznačným vrcholem sezony mistrovství světa, které ve Finsku startuje 21. února.