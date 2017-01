Švédka Nilssonová ovládla i čtvrtý díl Tour de Ski a upevnila vedení

Tour de Ski v běhu na lyžích 4. etapa v Oberstdorfu Ženy - stíhací závod na 10 km volně: 1. Nilssonová (Švéd.) 27:42,7, 2. Wengová -1,7, 3. Östbergová (obě Nor.) -1,8, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -42,4, 5. Digginsová (USA) -1:47,5, 6. Fesselová (Něm.) -2:39,1, 7. Von Siebenthalová (Švýc.) -2:40,2, 8. Čekalevová (Rus.) -2:40,3, 9. Harsemová (Nor.) -3:08,8, 10. Randallová (USA) -3:15,5, ...36. Nováková -5:55,6, 44. Beroušková (obě ČR) -8:53,9. Průběžné pořadí Tour (po 4 ze 7 etap): 1. Nilssonová 1:10:29,0, 2. Wengová -6,7, 3. Östbergová -11,8, 4. Pärmäkoskiová -57,4, 5. Digginsová -2:02,5, 6. Fesselová -2:54,1, ...36. Nováková -6:10,6, 44. Beroušková -9:08,9. Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Wengová 832, 2. Östbergová 766, 3. Pärmäkoskiová 594, 4. Nilssonová 531, 5. Fallaová 424, 6. Björgenová (obě Nor.) 423.