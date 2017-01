Slota? Bauerův běžecký tým ale bodoval v Seefeldu i tak

Byl to závod, u kterého pořadatelé očekávali, že ho ti nejrychlejší zvládnou za dvě hodiny a 20 minut. Jenže nakonec 60kilometrový Kaiser Maximilian Lauf v Seefeldu trval o hodinu déle. Další díl seriálu Ski Classics totiž výrazně ovlivnilo husté sněžení.

„Už původně šlo o náročný závod, ale to extrémní sněžení to posunulo ještě dál,“ říká o nastalé slotě Lukáš Bauer, závodník a šéf týmu Pioneer Investments.

Lukáš Bauer nakonec skončil třiadvacátý, jeho týmový kolega Ilja Černousov osmý, jen 3,7 vteřiny za vítězným Norem Nygaardem. Barbara Jezeršek pak závod v drsných podmínkách zhruba v polovině vzdala. „Měla velké problémy, takže odstoupila. Mrzí nás to, protože byla dobře připravená. Navíc nám budou chybět její body do týmové soutěže. Takže z celkového pohledu panuje průměrná spokojenost,“ líčí Bauer.

Pro mnohé diváky to byl závod, který se jel tak trochu v utajení, protože kvůli sněžení nemohly vzlétnout helikoptéry zajišťující televizní přenos. Navíc sníh působil těžkosti i v jiném ohledu. „Pořadatelé nestíhali uklízet sníh z trati. Přitom říkali, že mají připraveno pět strojů a slibovali, že v rámci možností bude trať udržovaná. Nezvládli to ani jednou, takže jsme chvílemi měli sníh do půlky lýtek,“ popisuje Bauer.

Podle svých slov vlétl na trať „jako blesk“. Zvolil totiž lyže se stoupacím voskem, a tak zhruba po deseti kilometrech ujel všem a vedl s poměrně značným náskokem. „Ale nepočítal jsem, že bych jel tak dlouho vpředu. Spíš jsem nastavil tempo, aby musel jet peloton rychle, aby se roztrhal na menší skupinky. A věděl jsem, že jakmile se dostaneme na druhou stranu kopce, kde byly dlouhé roviny, nemůžu jet sám vpředu,“ vysvětluje.

Proto jel následně ve skupině a svou taktiku směřoval k posledním deseti kilometrům, kde chtěl udeřit. „A udeřit jsem se snažil, jenže trať byla na některých místech zablokovaná závodníky, nebo byla rozjetá od televizního skútru, takže se nedalo moc kudy jet a síly ubývaly,“ říká Bauer.

Ještě tři kilometry před cílem byl v hlavní skupině, jenže v následném kilometrovém sjezdu - i kvůli namrzajícímu vosku - ztratil a nakonec dojel se ztrátou 36 vteřin. „Po měsíční závodní pauze jsem spokojen. A to samé platí u Černousova. Ilja se v závodě pohyboval výborně. On sám spokojen není, protože v závěru doplatil na problémy ve sjezdu, dokonce měl i jeden pád, ale já jako ředitel týmu spokojen jsem,“ říká šéf Teamu Pioneer Investments.

Seriál Ski Classics pokračuje o víkendu laufem La Diagonela ve švýcarském Svatém Mořici.