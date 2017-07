Z říše snů, úžasný pocit. Baumrtové udělaly výkony na MS obrovskou radost

Specializuje se hlavně na poloviční a čtvrtinovou trať, cítila se fyzicky i psychicky unavená, přesto málem proklouzla mezi 16 nejlepších.

Baumrtová zaplavala čas 2:11,80 a bylo vidět, že ji stál veškeré zbylé síly. Ještě než začala mluvit s novináři, sedla si ke kovové bariéře a mocně se vydýchávala. „Už nemůžu vůbec nic,“ volala.

Zdá se, že jste na trati nechala úplně všechno.

Mně se to jelo docela dobře, až na ten závěr, to už jsem nemohla. Ale mám čisté svědomí, protože jsem do toho dala všechno. Jako fakt úplně všechno, nezbylo mi snad vůbec nic. Je to sedmnácté místo, samozřejmě mě to trochu štve. Ale na druhou stranu představa, že bych to měla jít ještě jednou, fakt nevím...

Usmíváte se. Máte z výkonu dobrý pocit?

Jo, docela jo. Já se teď ten půlrok soustředím hlavně na padesátku, stovku. Ta dvoustovka byla hodně otevřená. Buď to vyjde, nebo ne. O trochu to nevyšlo, ale na druhou stranu si myslím, že to byl docela dobrý výkon.

Projevilo se v této rozplavbě, že máte za sebou náročný program?

Méně sil bylo už na tu padesátku. Ta stovka se mi jela moc dobře, všechny tři se mi plavaly fakt dobře, ani jsem při nich moc nevytuhla. Všechno bylo skvělé. Ale všechna ta psychická koncentrace... prostě když se nedaří, tak se o to víc musím nějak připravit. Myslím si, že to mě docela vyčerpalo. Padesátka na to, jak jsem se cítila, byla naprosto skvělá. Na finále jsem prostě neměla, 27,6 je neskutečný čas. Na minulém mistrovství, vlastně na všech, byl postupový čas ten, který jsem zaplavala já teď. Takže se to šíleně zvedlo a padesátku plavou jenom holky, co plavou čistě jen padesátku, neplavou stovku. Dnes to bylo trochu lepší než ve čtvrtek, ale jo, síly ubývaly.

Závěr závodu byl pro vás hodně bolavý?

Jo, to byla bolest. Jako umím vyhnít i víc, za horší čas. Ale je to bolest, cítím to ještě teď. Mám čisté svědomí, že jsem do toho dala fakt všechno.

Jak se vypořádáte s únavou?

Dost se vyplavu a pokusím se nasbírat všechny síly na nedělní štafetu, kde chceme zaplavat český rekord. Tak uvidíme.

Celkově hodnotíte své výkony na mistrovství světa velmi pozitivně, že?

Já z toho mám naprosto dokonalý pocit. Čtyři roky jsem na velkých soutěžích neplavala dobře, teď je to něco neuvěřitelného. Pro mě je to jeden z největších úspěchů v kariéře. Být sedmý na mistrovství světa v dlouhém bazénu, to je neskutečný výsledek. O to víc si cením, že se nedaří, najednou se to prolomí a dopadne to až takhle dobře. To je z říše snů.

Se sedmým místem na stovce znak tedy panuje naprostá spokojenost?

Jediné, co mě z finálového závodu mrzí, že mně nevyšla obrátka a dohmat. Čas mohl být o trošičku lepší, ale v umístění by to změnilo jedno místo.