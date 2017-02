Washington vyhrál doma pošestnácté v řadě, proti Lakers se zaskvěl Wall

Washington od začátku soupeře přehrával přesnou střelbou zejména v podání Bradleyho Beala, ale živelně hrajícím Lakers se povedlo stáhnout až patnáctibodové vedení domácích a devět minut před koncem dokonce vyrovnali.

Pak však ukázal svou formu Wall, který od stavu 91:91 nastřílel 16 z 25 bodů svého týmu a 33 body a 11 asistencemi dotáhl Wizards k výhře. Fanoušci ho v závěru odměnili pokřikem „MVP“, čímž chtěli vedení soutěže naznačit, že právě Wall by měl dostat cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony.

„John hraje v neskutečné pohodě, má nejlepší sezonu kariéry. Ví o tom, že tohle je jeho tým. Dokáže se vyhecovat v nejdůležitějších utkáních k nejlepším výkonům. Viděl jsem ho hrát i líp, ale určitě měl zase dneska mega zápas,“ ocenil Wallův výkon jeho spoluhráč Satoranský.

„Nebyl to od nás nejlepší zápas. Nevyrovnali jsme se s jejich typem hry. Je hodně takový letní, streetballový, hodně hráčů hraje jeden na jednoho, střílí těžké střely z protiútoku. Určitě máme co zlepšovat, abychom pokračovali ve vítězné šňůře, nakonec jsme to ale ubojovali,“ těšilo Satoranského.

Český reprezentant měl vydařený vstup do utkání, když do hry vstoupil už v první čtvrtině a trenér Scott Brooks ho nechal na hřišti přes sedm minut v kuse. Satoranský hned proměnil trojku a především dobře ubránil několik útoků soupeře. Podruhé šel do hry v úvodu poslední čtvrtiny a ztrátou míče se podílel na tom, že se Lakers vrátili do hry.

„Můj první vstup byl dobrý, dařilo se mi v obraně i v útoku. Spíš převládaly pozitivní pocity. V druhé půli jsem se dostal na hřiště, když se nedařilo celému týmu a po jedné ztrátě jsem šel zpátky na lavičku,“ hodnotil pro české novináře.

Bradley Beal z Washingtonu vede míč, brání ho Larry Nance Jr. z Los Angeles Lakers.

Pro nováčka v NBA šlo o první setkání s Lakers, kterým od dětství fandil. „Býval to můj nejoblíbenější klub, vždycky jsem sledoval Kobeho Bryanta. To mě mrzí, že jsem ho už nestihnul (Bryant v létě ukončil kariéru). I tak ale bylo speciální hrát proti Lakers. Vypadalo to, že tu mají více fanoušků než my. Bylo vidět víc žlutých dresů. To převládá v každém městě, kam tento klub přijede,“ dodal.

Ani 41 bodů v podání Jamese Hardena neodvrátilo porážku Houstonu 108:113 s Atlantou. V dresu hostů se totiž blýskli Tim Hardaway 33 body a Dwight Howard 24 body a 23 doskoky. Jen o dva doskoky tak zaostal za maximem sezony.

Philadelphia prohrála 86:102 se San Antoniem, když jí nepomohlo ani pět bodů bývalého hráče Nymburku Chassona Randla.

Výsledky NBA

Houston - Atlanta 108:113

LA Clippers - Golden State 120:133

San Antonio - Philadelphia 102:86

Washington - LA Lakers 116:108 (za domácí Satoranský 3 body, 3 doskoky, 1 asistence)