Basketbalistky USK v Eurolize přehrály Mersin o 49 bodů, postup je blízko

V dresu Mersinu nastoupila Američanka Danielle Robinsonová, která v roce 2015 pomohla USK k titulu v Eurolize. Pražanky na ni ale byly dobře připraveny, stejně jako na celý turecký celek. Od začátku tak nebylo o vítězi pochyb. Mersin se nadřel na každý koš, měl velké problémy v obraně a nechával domácím velké množství otevřených střel.

Když pak domácí favoritky předvedly na rozmezí první a druhé čtvrtiny šňůru 28:0, bylo po utkání. Mersin pak sice chytil rytmus, ale hráčky USK si nadále bez problémů udržovaly náskok přes 30 bodů, i když dostávala prostor širší sestava. V závěru pak soupeře zcela dorazily.

„Zápletka skončila za stavu 13:8, od toho momentu byl zápas jasný a diváci si přišli na své. Byl to dobrý, uvolněný výkon podpořený dobrou střelbou,“ těšilo trenérku Natálii Hejkovou. „Měla jsem z Mersinu trochu obavy, protože s Kurskem hrál minule velmi dobře. Ale my je překvapily změnami v obraně a tři čtvrtiny jsme vynulovaly jejich pivotky,“ dodala.

České mistryně svým výkonem donutily soupeřky k pozápasovému pláči, naopak samy si zvedly sebevědomí před posledními čtyřmi zápasy s celky z popředí tabulky, se kterými se utkají o co nejlepší pozici pro čtvrtfinále.

„Není důležité, že jsme vyhrály o padesát bodů, důležitější je, že nám vycházelo to, co jsme si naplánovaly. Můžeme použít tuto obranu i v dalších zápasech. To je největší plus. Zvedly jsme si sebevědomí. Ale proti Montpellier a té jejich hnusné obraně to bude úplně něco jiného,“ hodnotila Hejková.

Nejlepší střelkyní utkání byla s 18 body Alena Hanušová. Trenérka Hejková si mohla dovolit šetřit klíčové opory včetně Sonji Petrovičové. Srbská hvězda tentokrát zaznamenala jen devět bodů a přišla o pozici nejlepší střelkyně soutěže.

„Rozhodla obrana. Těžily jsme z jejich ztrát a z našich brejků. Mohly jsme hrát v klidu, měly jsme i střeleckou a padaly nám tam trojky. Je mi jich trochu líto, prý brečí v šatně. Na co jsme sáhly, to nám vyšlo. Byl to opravdu povedený výkon,“ hodnotila Hanušová. „Teď chceme bojovat minimálně o druhé místo, abychom měly výhodu domácího prostředí na play-off,“ dodala.

Euroliga basketbalistek, 10. kolo

Skupina A:

ZVVZ USK Praha - Mersin Büyüksehir 96:47 (19:8, 47:20, 63:32)

Nejvíce bodů: Hanušová 18, Dupreeová a Xargayová po 12, Vyoralová 10, Petrovičová a Šteinbergaová po 9 - Petronyteová 14, Henryová 11, Robinsonová 7. Fauly: 14:14. Trestné hody: 10/9 - 14/10. Trojky: 9:1. Doskoky: 33:25.

Dynamo Kursk - Montpellier 65:43

Fenerbahce Istanbul - Györ 66:53

Tabulka Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 10 10 0 783:615 20 2. USK Praha 10 8 2 790:632 18 3. Fenerbahce Istanbul 10 8 2 714:655 18 4. Montpellier 10 6 4 631:662 16 5. Schio 9 4 5 666:624 13 6. Wisla Krakov 9 2 7 610:676 11 7. Györ 10 1 9 583:784 11 8. Mersin Büyüksehir 10 0 10 642:771 10

Skupina B:

Jekatěrinburg - Hatay Büyüksehir 103:40

Orenburg - Polkowice 50:60

20:30 Bourges - Šoproň

Salamanca - Villeneuve