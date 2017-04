Konečně budou medaile, těší se basketbalistky Hradce před třetím finále

Případnou porážku ve třetím zápase finálové série, která by ji ukončila ve prospěch soupeřek z USK Praha, nebude brát hradecká basketbalistka Kristýna Minarovičová tragicky. Ostatně stejně jako její spoluhráčky.

Na finálové sérii je totiž pro Hradecké lvice nejcennější to, že se do ní vůbec probojovaly. „Lépe to dopadnout nemohlo,“ říká o sezoně, která pro hradecké družstvo očekávanou středeční porážkou pravděpodobně skončí, pětadvacetiletá basketbalistka.

Basketbalové finále Ve středu v 17 hodin je v Praze na programu třetí utkání série, v němž hrají USK Praha a Sokol ZVU Strojírny Hradec Králové.

Hraje se na tři vítězná utkání, po dvou odehraných vede USK Praha nad Hradcem 2:0.

První zápas se hrál v Hradci a USK zvítězil 95:52, druhý se hrál v Praze a domácí vyhrály 73:51.

Pokud USK ve středu vyhraje, získá sedmý titul v řadě, zatímco Hradec obdrží stříbrné medaile. Stejně to dopadlo i před dvěma lety, kdy se oba týmy střetly rovněž ve finále.

Řešíte před středečním zápasem se spoluhráčkami ještě možnost, že byste finálovou sérii s tak výborným soupeřem ještě protáhly?

Tohle je těžké, prohrát nechcete nikdy, ale víme, jaký soupeř proti nám stojí. Víme na druhé straně také, že jim některé hráčky budou chybět - stejně jako to bylo ve druhém zápase. Pokusíme se navázat na právě ten druhý zápas a uvidíme, na co to bude stačit.

I když prohrajete, tak asi moc smutnit nebudete. Nebo to je jinak?

Jak už jsem říkala, tahle sezona snad ani lépe skončit nemohla. Je dobrá nejen pro mě, ale hlavně pro tým, myslím si, že stříbro je výborné a my už se strašně těšíme, až budeme ty stříbrné medaile mít na krku. S tím, že doufám, že finále zakončíme se ctí.

Pro vás to bude velká medailová premiéra. Máte vůbec nějaké třeba z mládežnických kategorií?

Právě že vůbec ne, nepamatuji si, že bych s družstvem někdy něco takhle vyhrála. Pro mě bude určitě první, o to víc se na ni těším.

Budete za sebou mít první sezonu v Hradci, splnila to, co jste od ní očekávala?

V týmovém umístění určitě ano.

Mluvili jste při vašem příchodu s trenéry a s vedením, co se od týmu po loňském čtvrtém místu chce?

Říkali jsme si, že hlavním cílem bude přejít přes čtvrtfinále play-off a tím se dostat do hry o medaile. Ne snad že by pak bylo jedno, jaká to bude, ale asi by byla dobrá každá. Takhle je to ale lepší.

A vy osobně, jak jste spokojená před posledním zápasem?

Snad jsem k co nejlepšímu výsledku týmu také přispěla, ale to nechci hodnotit. Spokojená být můžu, ale ne zase úplně, stále je co zlepšovat.

Když jsme u té spokojenosti, tu jste sama se sebou mohla cítit třeba po třetím semifinále, v němž jste v závěru výrazně dvěma trefami přispěla k výhře a k postupu do finále. Co okolí na váš pěkný kousek říkalo?

Něco málo jsem vyslechla od holek, později i od rodiny, což potěšilo. Pro mě a hlavně pro tým ale bylo nejdůležitější, že to tam spadlo a vyhráli jsme.

Vaše první sezona v Hradci končí, mohou se na vás hradečtí fanoušci těšit i v té příští?

Budu pokračovat.