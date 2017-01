Měli jsme jenom jedno hluché místo, těšilo Růžičku po výhře Svitav

Svitavský trenér Lubomír Růžička si na webu soupeře po šesté výhře svého celku v sezoně pochvaloval: „Na obranné polovině jsme odvedli dobrou práci, měli jsme jenom jedno hluché místo. Dvaatřicet minut jsme v zápase vedli, takže si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě.“

Svitavy, které na prostějovské Orly vyrukovaly i s čerstvou posilou, rozehrávačem Bryanem Smithsonem (v utkání 8 bodů, 5 asistencí a 5 zisků), chtěly domácí tým zaskočit pod košem. To se ovšem až tolik nedařilo, byť nakonec na doskoky zvítězily 44:38.

„Soupeř hrál velmi dobře, neustále si vypomáhal a my se nemohli prosadit z dálky. Zápas byl pořád otevřený a rozhodlo se až v úplné koncovce,“ poznamenal trenér Růžička.

Šéfa prostějovské střídačky Zbyňka Cholevu mrzela mizerná střelecká forma jeho hráčů, kteří navíc měli potíže se do příslušných pozic vůbec dostat.

„Vesměs to bylo na jednom dvou hráčích, a ono to chtělo víc. Zpod koše jsme skórovali ojediněle, tak jsme to hráli po oblouku, ale i tam jsme chybovali. Na konci nám asi i došly síly, protože jsme hráli v užší rotaci. Chyběl nám před zápasem zraněný Dyck a potom i Dokoupil,“ uvedl trenér Choleva.