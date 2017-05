Basketbalistům Pardubic vezme v souboji s Opavou bronz jen kolaps

Přijít i o „cenu útěchy“, to už by v takto příznivě rozehrané minisérii bylo skutečně neodpustitelné. Beksa si z první výzvy ve Slezsku přivezla více než dvacetibodový „polštář“, takže přehnaná nervozita není na místě. Ovšem samy se míče do obroučky opavských konkurentů taky nedostanou, a tak by Pardubičtí měli v dnešní odvetě zvolit střední cestu v podobě udržovací taktiky.

„První zápas nám výsledkově vyšel, ale stále musíme být ostražití a nesmíme nic podcenit. Nemůžeme si myslet, že už je hotovo,“ nabádá je den z koučů Beksy Tomáš Bartošek.

Manko Slezanů z vlastní palubovky se jeví jako nesmazatelné, ovšem že by si jeli do Pardubic automaticky pro čtvrté místo, s tím se počítat nedá. „Já bych ten bronz ještě nepohřbíval, určitě budeme bojovat. Je to sice o 21 bodů, ale stát se může cokoliv, a kdyby třetí místo vyšlo, tak budeme určitě spokojení. S tím čtvrtým už by to bylo horší,“ prohlásil na webu Opavy její křídelník Rostislav Dragoun.

Opavě znatelně chyběl pivot Gniadek, jehož parametry byly v sezoně pod košem soupeřů znát. Jeho spoluhráči pak v úvodním duelu zaostávali na obranné i útočné polovině, kde se nemohli trefit zejména za trojkovým obloukem.

„Všichni víme, jaký útočný potenciál Opava má. Samozřejmě, vítězství o 21 bodů a zejména předvedený výkon, energie, velmi dobrá týmová obrana hlavně ve druhé čtvrtině, to všechno nám dalo dobrý základ k zisku bronzové medaile. Ještě je ale před námi druhý zápas,“ upozorňuje opětovně Bartošek.

Beksa se na závěr hodlá odvděčit fanouškům, kteří museli překousnout ještě poměrně nedávné semifinálové vyřazení s Děčínem.

„Když se ohlédnu za sezonou celkovým pohledem, myslím si, že v domácích zápasech jsme většinou předváděli atraktivní basketbal. Po celou dobu nás podporovalo mnoho fanoušků, za což jsme velmi rádi. Teď bychom jim v posledním utkání rádi poděkovali za jejich podporu, což znamená, že se budeme chtít rozloučit vítězstvím a dobrým výkonem,“ dodal Bartošek.