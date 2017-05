Čtrnáct titulů, tři stříbra. Slaví basketbalisté Nymburka i Děčína

„Možná kdybychom doma zahráli lépe první půlku utkání proti Nymburku, mohlo to být ještě lepší. Ale celkově to byl úžasný basket, všichni jsme si to užili,“ nesmutnil v České televizi děčínský kapitán Jakub Houška.

Zatímco hráči Nymburka se po výhře navlékli do bílých dresů s číslem 14, symbolizujících jejich rekordních 14 titulů v řadě, Děčín měl nachystaná bílá trika s trojkou. V letech 2015, 2016 i 2017 se probil do finále, tak úspěšnou generaci Armex ještě neměl.

Basketbalisté Děčína oslavují druhé místo.

„Hlavně letos se s námi na finále nepočítalo, ale my jsme se dokázali na favorizované Pardubice dobře připravit, porazili jsme je, což bylo super. Tahle sezona je pro mě možná ještě úspěšnější než ta předchozí, zopakovat finále potřetí v řadě bylo hrozně těžké. Je to hlavně tou partou, která je tu super,“ zářil děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral.

Mistrovský Nymburk překonal basketbalový rekord brněnských Žabin, které v letech 1996 až 2008 vybojovaly třináct titulů v řadě. Zároveň potvrdil dominanci v NBL, kde za celou sezonu jen dvakrát těsně prohrál.

Děčín držel v odvetě naději do poločasu, kdy prohrával o jediný bod. Ale třetí čtvrtinu hosté prohráli o 12 bodů a Nymburk už bez potíží směřoval k mistrovským oslavám.

„Čtrnáctý titul teď chutná nejvíc po šampaňském, protože jsem dostal hroznou sprchu,“ smál se kapitán šampionů Jiří Welsch. „Ale jinak chutná krásně, protože za každým titulem je hrozně moc práce, i když se to třeba někomu nezdá. Teď je čas si to vychutnat.“

Poražený Děčín Welsch ocenil. „Série byla možná těžší, než si lidi připouštěli, ale my jsme to čekali, protože Válečníci vyřadili na cestě do finále velmi dobrý tým Pardubic. Navíc se hrálo jen na dva zápasy, takže cítili šanci. Vítězství se nerodilo lehce ani v Děčíně ani tady, ale ustáli jsem roli favorita a jsme za to šťastní.“

A bude Welsch, nejstarší hráč NBL, dál pokračovat v kariéře? „ Nevím, zatím jsem to neřešil. Žádné vnitřní rozhodnutí jsem neudělal, uvidíme, jak se to vyvine.“