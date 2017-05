Nadšení hradeckých basketbalistů: Konečně jsme si sáhli na pohár

Poslední sezony Hradce 1. basketbalová liga 2010/2011 - semifinále (v něm prohra s Chomutovem)

2011/2012 - čtvrtfinále (v něm prohra se Zlínem)

2012/2013 - 1. místo (play-off se hrálo jen do semifinále, Hradec prvenství získal za prvenství v základní části)

2013/2014 - 1. místo (play-off se hrálo jen do semifinále, Hradec prvenství získal za prvenství v základní části)

2014/2015 - 2. místo (ve finále Final Four prohra s Litoměřicemi)

2015/2016 - 2. místo (ve finále Final Four prohra s Opavou B)

2016/2017 - 1. místo (ve finále Final Four výhra nad Nymburkem B)