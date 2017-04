Zatím jde vše podle plánu, těší trenéra basketbalistů Hradce Králové

Po domácím vítězném dramatu, na které si zadělali sebeuspokojením po vydařené první čtvrtině, přišla už jasná výhra na hřišti soupeře. Prvoligoví basketbalisté Sokola Hradec ve čtvrtfinále 1. ligy v nejkratší možné době vyřadili Sokol Šlapanice a první květnový víkend uspořádají turnaj Final Four.

„Zatím jde vše podle plánu,“ řekl po dvou čtvrtfinálových výhrách trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Plán týmu tak už má v letošním prvoligovém ročníku jen poslední zatím nesplněný bod, o jehož zvládnutí bude stejně jako loni usilovat na domácí palubovce. Po vítězství v dlouhodobé části totiž Hradec ve své hale v Třebši uspořádá finálový turnaj soutěže.

Na něm si dva nejlepší zajistí právo zahrát si baráž o postup do nejvyšší soutěže, a to s jejím letošním nejhorším týmem.

Výhra v prvoligovém semifinále, které se bude v Hradci hrát v sobotu 6. května na to bude stačit. Sokoly v něm čeká Plzeň, až osmý tým dlouhodobé části, která ve čtvrtfinále vyřadila Zlín, jenž se netajil postupovými plány.

Královští sokoli baráž hráli v minulých dvou sezonách neúspěšně. Kdy skončili v 1. lize druzí, v sezonách 2013/14 a 2012/13 druhou nejvyšší soutěž dokonce vyhráli.

„Více než tohle mě překvapili postupující z předkola, Zlínu se v nadstavbě nedařilo,“ poznamenal hradecký kouč.

Jeho tým si cestu do finálové turnaje vyšlapal přes Sokol Šlapanice. Po prvních deseti minutách úvodního zápasu to vypadalo, že to nebude nic komplikovaného. Vždyť během nich Sokoli vedli až o 19 bodů. Jenomže druhá desetiminutovka dopadla úplně obráceně, a tak na začátku druhého poločasu vedly o 10 bodů Šlapanice.

„Po první čtvrtině jsme asi nabyli dojmu, že je utlučeme, ale Šlapanice se zlepšily, zahrály velmi dobře a my jsme se pak museli probrat,“ komentoval zvraty v zápase trenér.

Povedlo se, Hradec o pět bodů 102:97 vyhrál a v odvetě na hřišti soupeře už žádné drama nepřipustil. „Přijeli jsme tam zkoncentrovaní, od začátku jsme vedli a ve druhé půli už bylo znát, že soupeř odpadá. Zahráli jsme dobře,“ liboval si trenér, který svůj tým mezi nejlepší čtyři družstva druhé nejvyšší soutěže přivedl popáté za sebou a pošesté za posledních sedm let.

Teď ho bude připravovat na Plzeň, kterou dvakrát v sezoně porazil. „Na to se ale nedá spoléhat, půjde o jeden zápas, bude to hop, nebo trop. Náš cíl je ale jasný, rádi bychom nejen postoupili do finále, ale celý turnaj vyhráli,“ řekl trenér.