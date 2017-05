Odehrát nejlepší zápas, přeje si děčínský Vyoral před finále v Nymburku

Druhý finálový duel startuje v nymburské hale v úterý v 18.25 hodin.

Snadno se to řekne, ale realizovat to jistě bude složitější. V úvodním duelu před třemi tisícovkami diváků na zimním stadionu v Děčíně Válečníci padli s nymburskými šampiony 71:82, tedy o 11 bodů. Aby mohli slavit titul, museli by dnes na půdě favorita vyhrát alespoň o dvanáct. „Hratelné to je vždy, ale buďme realisté. Vyhrát o 12 v Nymburku bude hodně těžké,“ tuší Vyoral.

Kouč Pavel Budínský ale burcuje: „Ačkoliv se zdá, že nemáme šanci, tak i kdyby byla jednoprocentní, musíme se o ni porvat. Vždyť je to poslední utkání pro děčínský basketbal už tak úspěšné sezony.“

Nebýt bídného začátku úvodního finále, mohla být teď šance na ještě větší úspěch o něco reálnější. „První tři minuty jsme prohráli o třináct bodů, dalších třicet sedm jsme vyhráli o dva body. Výsledek v nás zanechal stopy smutku, ale není důvod! Náš výkon snesl přísně měřítko a kluci byli právem odměněni potleskem tří tisíc fanoušků. V odvetě se musíme vyvarovat hluchých míst, která Nymburk nekompromisně trestá,“ nabádá kouč.

Ani Nymburk ještě nepovažuje finále za rozhodnuté, byť jeho náskok je solidní a doma neprohrává. „Stát se může všechno, my jsme díky tomuto systému, kdy se hraje jen jednou doma a jednou venku, skoro postoupili do play-off Ligy mistrů. Byť jsme první zápas s italským Dinamem Sassari ztratili o 22 bodů, málem jsme to doma otočili. Chyběl jen bod. Takže víme, že se to může stát i obráceně,“ varuje pivot úřadujících mistrů Petr Benda.