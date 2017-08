Curry se v premiéře na profesionálním golfovém turnaji neztratil

Rozehrávač Golden State, jenž v této sezoně získal s týmem Warriors druhý titul v NBA, začal hodně nervózně a jeho první odpal skončil v držáku na nápoje v golfovém vozíku zaparkovaném u fairwaye. Ani poté sice nebyl mezi jamkami tak přesný jako pod basketbalovým košem, přesto za sebou s bilancí čtyř ran nad par nechal desítku profesionálů.

„Nebyl to ideální způsob jak začít, muset hned po prvním odpalu volat rozhodčího, ale pak si to trochu sedlo,“ řekl Curry s tím, že na něho padla obrovská tréma. „Bylo to hodně nervózní, odpálit první ránu na turnaji, ale bylo v tom všechno, v co jsem doufal. Kdybyste mi řekli, že v prvním kole zahraju 74, okamžitě bych to bral,“ dodal.

Pokud se Currymu podaří probojovat se cutem, který bude nejspíš stanoven dvě rány pod par, stane se prvním zástupcem jiného sportu, který to na Web.com Tour dokáže. „Chci hrát příště lépe a teď, když jsem se zbavil trémy, to snad půjde,“ uvedl nadšený golfista, jenž už v minulosti hrál na turnajích celebrit i smíšených soutěžích pro amatéry a profesionály.

V Haywardu startuje poprvé na turnaji, který spadá pod PGA. K účasti na Ellie Mae Classic získal sponzorskou výjimku a zachoval si amatérský status. Série Web.com Tour je o jednu kategorii pod elitní PGA Tour.