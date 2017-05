Palyza: Ve finále s Nymburkem by mohla být papírově větší šance

Jak je finálový hattrick blízko?

Vedení 3:1 je krásné, ale teď už nebudou dvojzápasy na krev, týmy si odpočinou. Čekám, že Pardubice budou doma ještě agresivnější než ve čtvrtém utkání na začátku. My jsme trošku spali, ale druhý poločas z naší strany už byl, jak měl být. Chybičkám se nikdo nevyhne, troufnu si však tvrdit, že to šlo podle našich not. Nízké skóre, hodně defenzivní zápas, Pardubice udrženy na 65 bodech, co víc si přát. Ale já to říkám, jako kdybychom už postoupili, jenže to je ještě dlouhá cesta. Ve středu v Pardubicích to bude extrémně těžké.

Den předtím jste vyhráli jasně.

Sobotní zápas byl úplně jiný, dotáhli jsme ho úplně v klidu do vítězného konce. Teď to byla play-off řežba hodná tomu, jak dobré oba týmy jsou. Hala praskala ve švech, zážitek.

Vedení 3:1 je trošku překvapením. Souhlasíte?

Překvapení... Spousta hráčů z našeho týmu má něco za sebou. Všichni jsme cítili, že už koncem nadstavby hrajeme mnohem líp, zejména v obraně. Že si to nějakým způsobem sedlo, že si začínáme rozumět. A vyhranou čtvrtfinálovou sérií s Kolínem, což nebyl úplně jednoduchý tým, jsme se chytili. A teď v tom pokračujeme. Takže obrana je základ, všichni to ví, je to filozofie děčínského klubu. Držíme útok Pardubic, kde potřebujeme.

Do Děčína jste přišel kvůli vypjatým zápasům a boji o medaile. Jak si to užíváte?

Tohle je sen, úplně nejvíc, co jde. V první čtyřce je Opava s fantastickými fanoušky, v Pardubicích to taky tento rok vypadá slušně, Nymburk je klasika už čtrnáct let. Teď už to má velkou kvalitu, na hřišti se neodpouští vůbec nic. Je to fakt na krev. Bylo vidět, že oba týmy do sebe šly, některé zákroky byly hraniční, ale prostě už jde o všechno.

Mluvil jste o chybách. Bolí víc než v základní části?

Není místo, aby se někdo bál nezvednout střelu, nenajet pod koš. Sport je o chybách. Děláme je my, dělají je i renomovaní hráči Pardubic. Koneckonců i Nymburk v Opavě. Pouštěli jsme si poslední dvě minuty třetího zápasu na videu a chybují i ti nejlepší hráči. Trenér říkal, že tohle je play-off. I sebelepší hráč, ať hrál Euroligu nebo NBA, čímž samozřejmě nechci narážet na Jirku Welsche, udělá hloupou chybu. Tým, který je dokáže redukovat a udělá jich co nejmíň, vyhrává.

Jak je finále letos lákavé, když Nymburk dokázal v Opavě zakopnout?

Všichni ví, že schéma je tento rok jiné, hrají se dva zápasy na skóre. Paradoxně by papírově mohla být větší šance. Finále je obrovské lákadlo, uděláme pro něj všechno. Je to náš cíl, ale stále jsme nohama na zemi.