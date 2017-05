Basketbalistky v přípravě na ME ztratily náskok a prohrály s Lotyšskem

„Chtěly jsme se předvést v tom nejlepším světle, vedly jsme o šestnáct bodů, ale neudržely jsme to. To je naše chyba. Dopustily jsme se v koncovce hrozně moc chyb. I já jim to tam jednou hodila do protiútoku,“ litovala Hanušová.

„Ztratit šestnáctibodové vedení je hrozné. To nesmíme pustit. Ale musíme to brát jen jako přípravu. Teprve se sehráváme, z čehož dnes plynulo tolik chyb,“ poukázala kapitána Kateřina Elhotová na 21 ztrát českého týmu. „Je tu spousta nových hráček, takže se hned od začátku nemohou chtít zázraky. S holkama se mi ale hraje výborně a věřím, že už to bude mít jen vzestupnou tendenci,“ dodala.

Zraněná Sedláková vypadla z nominace Trenérovi českých basketbalistek Ivanu Benešovi se nominace na domácí mistrovství Evropy zužuje sama od sebe. Z původně sedmnáctičlenného kádru už přišel o dvě hráčky kvůli zdravotním potížím. Po Kláře Rosenbaumové musela tým opustit také účastnice mistrovství světa 2014 Kateřina Sedláková, kterou trápí žaludeční potíže.



Během utkání si navíc při návratu do obrany poranila koleno Karolína Elhotová, mladší sestra kapitánky Kateřiny Elhotové. "Sestra si prošlápla koleno, ale vazy by měla mít v pořádku, což je důležité. Takže doufám, že bude v pořádku a bude moci s námi pokračovat, protože by nám určitě chyběla," řekla Kateřina Elhotová. Také trenér Beneš věří, že nepřijde kvůli zdravotním potížím o další hráčku. "Já se modlím, aby to u Káji nebylo nic vážnějšího, protože je to fyzicky snad nejlépe připravená hráčka z celého týmu. Bylo by špatné, kdyby nám měla vypadnout," dodal Beneš, který má nyní v týmu 14 hráček a příští týden se přidá jako patnáctá pivotka Kia Vaughnová. Ta zatím hraje v zámořské WNBA. Během utkání s Lotyšskem se musela nechat ošetřit i pivotka Petra Kulichová. Šlo však jen o tržnou ránu, kterou jí lékaři zašili, a nejvyšší hráčka týmu se v poslední čtvrtině vrátila do hry.

Češky v úvodu pět a půl minuty nedokázaly překonat lotyšskou obranu ze hry, ale soupeřkám dovolily odskočit jen na pět bodů a ztrátu rychle dohnaly. A to zejména zásluhou pivotek Hanušové a Ilony Burgrové. Nová kapitánka Elhotová spoluhráčky neustále hecovala, žila týmem a rozdávala velmi dobré přihrávky.

V úvodu druhé půle navíc ukázala i střeleckou formu a rychlými sedmi body nastartovala český únik do dvouciferného rozdílu ve skóre. Ale závěr třetí části se Češkám nevydařil, mimo jiné zbytečné ztráty reprezentační debutantky Jany Hausknechtové dovolily Lotyškám návrat do zápasu po šňůře 11:0.

„Je to pro Janu zkušenost, i když nepříjemná. Proto tady ale je, aby se seznámila s mezinárodním basketbalem. Věřím, že se z toho poučí,“ řekl trenér Ivan Beneš.

Zkušenější sestava sice na chvíli nápor Lotyšek odrazila, ale po střelách z dálky se dvě minuty před koncem třináctému celku posledního evropského šampionátu povedla další šňůra 12:0. Češkám to najednou v útoku vůbec nešlo a už nedokázaly zápas zvrátit. Lotyškám k výhře pomohla 16 body Anete Šteinbergaová, která uplynulou sezonu strávila v USK Praha.

„Do druhé půle jsme změnili obranu, to holkám sedlo. Měli jsme pěkný náskok, který nás uklidnil, ale asi až moc. Pak jsme hráli nezodpovědně, byly tam zbytečné ztráty. S tím nemohu být spokojen,“ řekl Beneš.

„Ale bojovnost tam byla a utkání bylo pěkné. Jen škoda té koncovky, kdy jsme tam zas měli tři ztráty za sebou. A nedá se vyhrát, když míč neletí smysluplně na koš. Byly tam ale pozitivní věci, které si z toho vezmeme,“ dodal kouč národního týmu.