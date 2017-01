Radost a smutek. Milimetrový souboj rozdělil emoce drsných blíženců

A hlavní hrdinové? Radost byla dopřána detroitskému Marcusovi Morrisovi, který v poslední možné chvíli dopíchl pokus spoluhráče Tobiase Harrise.

Smutek zůstal washingtonskému Markieffu Morrisovi, kterému dvojče Marcus během poslední akce zůstal na krku. Tedy přesněji - na zádech.

„Byl jsem ve správný čas na správném místě. Brácha mě chvíli před tím zblokoval, ale mě to nerozhodilo. Soustředil jsem se na ten doskok a tentokrát jsem měl lepší postavení než on,“ slavil Marcus Morris.

„Měl jsem ho zablokovat. Taková porážka bolí,“ ulevil si Markieff po potupném výsledku koncovky.

Aby byly vztahy v rodině ještě napjatější, o den později útočící Marcus přiznal, že svého obránce při doskoku zfauloval.

„Chytil jsem ho a stáhnul ho rukou za rameno... Dobře jsem věděl, že je to Markieff. Tohle se v závěrech zápasů nepíská,“ pochlubil se.

Cenu fair-play tedy Marcus hned tak nedostane: „Nijak mě to netrápí. Chtěl jsem vyhrát. Jsem rád, když se bráchovi daří, ale hlavní je výhra.“

Duel oběma sedmadvacetiletým basketbalistům z Filadelfie vyšel. Hráli proti sobě na pozicích menších pivotů už od začátku coby členové základních pětek.

Marcus Morris posbíral 25 bodů a 11 doskoků, Markieff Morris se dostal na 19 bodů a devět doskoků.

Trefa Marcuse Morrise

Dá se předpokládat, že Markieff Marcusovi nakonec odpustí. Vždyť tihle dva si vždycky byli blízko.

Po třech letech na University of Kansas šli v roce 2011 společně na draft NBA. Markieffa si jako číslo 13 vybral Phoenix, Marcus šel jako číslo 14 do Houstonu.

Od února 2013 do léta 2015 dokonce nastupovali společně za Phoenix - dokud vedení Suns neposlalo Marcuse do Detroitu. Byl z toho problém, úspěšnější Markieff tenhle krok nezapomněl a loni v únoru ocenil trejd do Washingtonu.

Společný čas v Arizoně však potetovaná dvojčata ještě může dostihnout. Zase si mohou být blízko, jenže tentokrát by asi nebyla ráda.

Společně spadla do průšvihu.

Před dvěma lety si Morrisové (údajně) podali svého někdejšího známého Erika Hooda, o kterém soudili, že se dvoří jejich matce. Byl z toho nejen důvod, proč se jich Phoenix Suns nakonec rozhodli zbavit, ale také soud za těžké ublížení na zdraví plus civilní žaloba.

Už brzy mohou radost/smutek zase sdílet. Ale sportovní zážitky z toho nekoukají.