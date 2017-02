Platíme hráče a oni jen trénují! Ústecký šéf chce hrát čtyřkolově

Až v pátek zasedne basketbalová Asociace ligových klubů, ústecký šéf Tomáš Hrubý tam půjde s jasnou vizí: vrátit NBL čtyřkolový systém místo současného dvoukolového, který si kluby odhlasovaly před začátkem letošní sezony.

„My a ještě další dva kluby jsme byli proti už před touto sezonou. A i další manažeři se k nám teď po letošních zkušenostech přidávají. Platíme hráče, aby trénovali a nehráli. Ubývají nám diváci, dopad dvoukolového systému na nás je obrovský,“ stěžuje si Hrubý.

Změna ze čtyřkolového systému na dvoukolový se odehrála hlavně kvůli Nymburku a Pardubicím, které hrají evropské poháry a měly by problém s termínovou listinou.

„Jsme rádi, že Pardubice a Nymburk hrají poháry a reprezentují český basket, jenže liga není jen o dvou týmech, ale i o zbývajících deseti. My se dostáváme do situace, že hrajeme třeba jen jeden domácí zápas za měsíc a to je pro nás vražedné! Proto chceme znovu přejít na čtyřkolový systém. Ať se hraje víc zápasů během Vánoc, ligu klidně můžeme prodloužit až do června,“ navrhuje ústecký generální manažer.

32 zápasů v základní části a nadstavbě letos odehrají týmy v lize basketbalistů 41 zápasů v základní části se hrálo loni, Nymburk nastupoval jen venku a jednou

Nadstavba a delší play-off prý čtyřkolový systém nevynahradí. „Nadstavbová skupina A2 je teď obrovsky vyrovnaná, zápasy mají svůj náboj. Ale podle mě ten systém čtyř kol a boj napřímo o play-off je lepší. Když to srovnám třeba s hokejisty, ti mají před play-off odehráno 52 zápasů. A my jen 32. Při čtyřkolovém systému se hrálo středa – neděle, lidé si na to zvykli a návštěvnost se zvětšovala. Teď nám naopak diváků ubývá,“ mrzí Hrubého.

Stávající dvoukolový systém prý pomohl jen Nymburku a Pardubicím. „Pardubice letos odskočily i tradičnímu rivalovi Děčínu, díky účasti v pohárech je na nich vidět, že rostou. Ale liga prostě není jen o dvou týmech, ale o dvanácti. A zbývajících deset klubů jen kouká v televizi na to, jak Nymburk a Pardubice hrají poháry,“ štve šéfa.

Jak ale skloubit čtyřkolový systém s účastí Nymburka a Pardubic v evropských pohárech?

„Zápasy s nimi se mohou předehrávat či dohrávat mimo oficiální hrací dny. A Nymburk ať klidně zase hraje jako loni jen jednou venku a tabulka ať se dělá procentuálně. Když Nymburk vyjel jednou za sezonu ke všem soupeřům, bylo to asi optimální. Víc stejně nemá smysl, protože pořád říkám, že Nymburk českou soutěž devalvuje,“ tvrdí Hrubý. „Už víc než deset let je to jasný vítěz ligy. Protivníci argumentují tím, ať si seženeme stejné peníze jako oni, ale to prostě nejde. Nymburk je úplně jinde, má 25krát větší rozpočet než my. Já Nymburk absolutně respektuju, jsou tam hráči, kteří udělali pro český basket strašně moc, ale nesmíme se koukat jen na něj a na Pardubice.“

Na pátečním zasedání Asociace ligových klubů tak Hrubý bude tvrdě bojovat za návrat čtyřkolového systému. „Hlavním důvodem je atraktivnost soutěže a přilákání diváků. A pokud se zeptáte jakéhokoliv hráče, tak každý vám řekne, že radši bude hrát než trénovat,“ argumentuje Hrubý.

„Vážím si práce Pardubic, díky obrovskému úsilí tam basket zvedli. To samé Nymburk. Ať zviditelňuje český basket, ať dává šanci reprezentantům. Ale pořád myslím, že je nešťastné, aby na úkor těch dvou klubů ty zbývající prakticky nehrály. Měli bychom se shodnout na tom, že ligu potřebujeme posouvat jako celek. A čtyřkolový systém je cesta, která tomu může pomoci,“ tvrdí Hrubý.

Na hlasování o návratu ke čtyřkolovému systému zřejmě ještě v pátek nedojde, ústecký generální manažer ale očekává, že se bude na toto téma diskutovat. „Chci, aby se vědělo, že s tím chceme něco dělat. Aby zápasů bylo víc. Hráči chtějí hrát a lidi chodit na basket, tak proč jim to neumožnit.“