Posily Stria, Kerr či Puršl mají Svitavy protlačit do šestky

Zkušení hráči, kteří už mají něco za sebou, plus velcí čeští mládežničtí talenti. To je mix svitavského basketbalového týmu pro nadcházející sezonu Kooperativa NBL. „Soupisku se nám podařilo doplnit o Luboše Striu a druhého nejužitečnějšího hráče ligy Američana Garreta Kerra, který hrál před dvěma lety za Ostravu a loni za Kolín,“ řekl generální manažer Dekstone Tuři Svitavy Pavel Špaček.

Stria je 36letý veterán, pardubický odchovanec, který však zažil největší osobní i týmové úspěchy v mužstvu Děčína. Spolu s ním teď ze slovenské Handlové, mimochodem předchozího působiště kouče Turů Lubomíra Růžičky, dorazil posílit křídelní post také 23letý Chorvat Ozren Pavlovič.

„Abychom dále omladili krev, přivedli jsme tři kvalitní mládežnické reprezentanty,“ poznamenal manažer Špaček. „Asi největší rybou, kterou se nám podařilo ulovit, je Šimon Puršl. Přišel ze španělské Zaragozy z nejvyšší španělské ligy. Spíš odcházejí hráči do Španělska, než aby někdo odešel do Čech, natož do Svitav. To je poprvé v historii,“ sdělil Špaček.

Dekstone Tuři Svitavy v sezoně 2017/18: Rozehrávači: 7 Roman Marko (SR) 4. 9. 1986

10 Bryan Smithson (USA) 18. 6. 1985

11 Eduard Kotásek 8. 6. 1998 Křídla: 12 Tomáš Teplý 13. 9. 1987

17 Jan Špaček 10. 8. 1989

25 Pavel Slezák 25. 8. 1984

33 Luboš Stria 25. 2. 1981

66 Garret Kerr (USA) 29. 11. 1992

0 Ozren Pavlovič (Chorv.) 1. 3. 1994 Pivoti: 22 Jiří Jelínek 27. 3. 1987

35 Brett Roseboro (USA) 10. 8. 1991

20 Šimon Puršl 29. 1. 1997

21 Luboš Kovář 10. 11. 2000 Realizační tým: Lubomír Růžička (trenér)

Lukáš Pivoda (asistent trenéra)

Jan Zlámal (kondiční trenér)

Alexander Marossy (lékař)

Josef (Skeřík masér) Příchody: Stria, Pavlovič (oba Handlová, SR), Kotásek, Kovář (oba Nymburk), Kerr (Kolín), Puršl (Zaragoza, Šp.) Odchody: Martin Bašta (J. Hradec), Hunter Mickelson (Nymburk), Jere Vučica, Petr Andres, Lukáš Šindelář

Vedle 20letého pivota Puršla se svitavskými posilami stali rovněž 19letý rozehrávač Eduard Kotásek a stále teprve 16letý pivot Luboš Kovář, kteří oba přišli z mládežnické akademie z mistrovského Nymburka.

Největší ztrátou je naopak odchod pivota Huntera Mickelsona, který ve Svitavách obrovsky vyrostl, opačným směrem - do týmu úřadujících šampionů. V kádru Turů ovšem nyní nefiguruje ani „létající“ chorvatský křídelník Jere Vučica, který často bavil diváky nejen v hale Na Střelnici svými smečemi.

I tak je ale potenciál současného celku úplně jiný, než byl touto dobou před rokem. Svitavy udržely klíčovou slovensko-americkou dvojici playmakerů Marko-Smithson, zůstali i křídelník Slezák nebo americký pivot Roseboro. Nepřekvapí, že úměrně tomu stoupají i ligové ambice Turů, kteří letos na jaře vyhráli nadstavbovou skupinu A2 a ve čtvrtfinálové sérii dokázali jednou porazit i vysoce favorizované Pardubice.

„Naším cílem je vylepšit konečné sedmé místo z loňského roku a posunout se do první šestky. K tomu potřebujeme v základní části skončit do šestého místa, což nebude vůbec jednoduché,“ prohlásil manažer Špaček. „Přesto věřím, že se předsevzetí, se kterým do sezony jdeme, podaří naplnit. Máme rozpočet 11,5 milionu korun, což je nejvyšší částka, se kterou jsme kdy do sezony šli,“ upozornil.

Svitavští basketbalisté mají zatím za sebou tři přípravné duely, v nichž vyzvali slovenské soupeře. V prvním z nich sice nestačili na bratislavský Inter (68:85), nicméně pak si poradili jak s Levicemi (77:62), tak i se Svitem (89:72).

V pátek hráči odcestovali na Memoriál Morgena Ferdinánda do maďarské Pakše, kde se v sobotním semifinále od 19 hodin střetnou s domácím celkem Atomerömü SE. V neděli je v závislosti na výsledku s Pakší čeká duel o třetí (od 15.30), nebo první místo na turnaji (od 18 hodin). Ze zápasové přípravy to však nebude všechno; před startem ligy v Děčíně ještě absolvují domácí mezinárodní turnaj a přátelák s Opavou.