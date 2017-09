Jen žádného blba! Jak basketbalové Ústí lovilo posily v zámoří

„Všichni už jsou tady. Jsou to pěkní kluci, většina z nich je hezčí než já, což je fajn,“ smál se 33letý ústecký trenér Antonín Pištěcký, který česko-americko-kanadskou mozaiku skládal. „Letos jsem si kádr budoval poprvé sám, loni jsem ho měl částečně postavený. Teď jde veškerá zodpovědnost za mnou.“

I proto Pištěcký vybíral přepečlivě a nespoléhal se jen na videosestřihy, na kterých každý vypadá jako hráč do NBA. „Vy můžete udělat jedinou věc navíc - snažit se dohledat jiné informace, než jsou ve videích,“ vykreslil trenér.

Mluvil s bývalými spoluhráči potenciálních posil, s jejich manažery, trenéry. „Vždycky se mi podařilo zjistit další a další věci. Nešlo mi jen o basketbalovou, ale i o lidskou stránku. Máme málo času dát se dohromady a co si budeme povídat, pokud přijde blb, je to složitější. S někým v pohodě a chápajícím to jde rychleji,“ tvrdí Pištěcký.

Bylo nás pět, můžou si po sezoně říct zahraniční akvizice, pokud se osvědčí. Američané jsou čtyři: křídla Treadwell a Robinson, který už zářil v Jindřichově Hradci, pivot s českými předky Svejcar a rozehrávač Singletary. Letadlo ze zámoří doneslo i Kanaďana Wolframa, 208 cm vysokého čahouna pod koš.

Cizinci, kteří nosí trikot basketbalového Ústí Joshua Treadwell

Američan, 24 let, 196 cm, křídlo či rozehrávač, naposledy působil v Coppin State Eagles (NCAA), zajímavost: hraje na bubny Josh Wolfram

Kanaďan, 25 let, 208 cm, pivot, naposledy Umea (švédská liga), zajímavost: vystudoval finance Evan Singletary

Američan, 22 let, 185 cm, rozehrávač, naposledy Svit (slovenská liga), zajímavost: v domovině nastupoval s čísly 0 nebo 99 Spencer Svejcar

Američan, 22 let, 193 cm, křídlo, naposledy Alaska Anchorage Seawolfes (NCAA2), zajímavost: má české předky, česky neumí Donald Lee Robinson

Američan, 28 let, 193 cm, křídlo, naposledy Atomerom SE Paks (maďarská liga), zajímavost: působil v Jindřichově Hradci a byl za hvězdu, dostal se do nejlepší pětky ligy

„Asi málo trenérů v lize ví, jaké to je, když vám během tří dnů přiletí pět cizinců a máte čtyři týdny na to, abychom se sladili. Vždyť týmy se budují měsíce, roky,“ podotýká Pištěcký. „Ale to si nestěžuju, nejsme jediní takoví, mužstev závislých na čtyřech pěti cizincích bude víc. A v kterém týmu si to sedne rychleji, k čemuž můžou pomoct i čeští kluci v šatně, tak ten bude lepší.“ Dva tréninky, pak tři zápasy ve čtyřech dnech. Pro nováčky v ústeckém trikotu byl nástup hektický.

„Víceméně jsem je hodil do vody a nechal plavat. Za tak krátkou dobu jsme byli schopní si maximálně zapamatovat svoje jména. A myslím, že někteří doteď nevyjmenují všechny své spoluhráče,“ míní loňský trenérský debutant. V tomto týdnu Slunetu zase prověří tři zápasy, ve středu přemohla Dresden Titans 94:92.

„Teď už se posilám snažím na plavání dávat nějaké rukávky v podobě dalších tréninků, mělo by to být vidět,“ slibuje si Pištěcký, který s cizineckou legií vedl pohovory: „Na některé věci nepotřebujete 50 tréninků a 50 zápasů, abyste poznal, co je potřeba, kde přidat a kde ubrat. Něco jsme si vyříkali. Mají týden, aby ukázali mně i ostatním, že chápou, co po nich chci. A že chápou, že já to s nimi myslím dobře, že to má posunout nás i je.“

Zatím utkání míjejí Wolframa kvůli bolavému kolenu. „Věděli jsme o tom, pomalu se zapojuje. Chceme na něj hodně spoléhat.“

Ale to i na ostatní nové muže zpoza oceánu. „Jako lídři bývají vždycky rozehrávači, Šotnar a Singletary jsou na stejné úrovni. Vlastně všichni hráči jsou na stejné úrovni. Že už někdo v Evropě hrál, že už má větší zkušenosti nebo byl schopný udělat si nějaké jméno, a priori neznamená, že tady dostane větší minutáž. Musí se o to porvat.“

Robinson je největší star, pozitivně se podle trenéra ukazuje Svejcar. „Je pracovitý. Má české předky, ale česky neumí, u nás mu říkáme Švejcar, u nich je Svejkar.“

Až liga prověří, jestli nesáhla Sluneta vedle. Zámořské posily jsou většinou risk, pokud nejsou v cenové hladině hvězd. „Já pevně doufám, že je nebudeme muset měnit. Bohužel stát se to může. Já nejsem placený, abych byl s klukama kamarád, ale abychom udělali nějaký výsledek.“

Ústecký výsledek bude částečně Made in America.