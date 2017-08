Lovci podpisů v pozoru: Satoranský a spol. budou na náměstí Republiky

Nočním přesunem z přípravných zápasů v Gruzii do Prahy to pro české basketbalisty teprve začíná. Po krátkém času na regeneraci je už ve středu čeká utkání s Tureckem a o dva dny později s Finskem.

Češi tak tráví celý týden v Praze a to je ideální příležitost pro setkání s fanoušky. Jejich program doplní ve čtvrtek Čeps Den s basketbalem.

Celodenní show plnou smečí či soutěží o basketbalové ceny doplní autogramiáda národního týmu mužů v čele s Tomášem Satoranským. Ti na náměstí Republiky dorazí kolem 11:30.

„Beru to tak, že je to součást toho, že jsem s národním týmem a setkám se s fanoušky, kteří nemají možnost mě vidět přes rok. Možná to je pro mě něco jiného, než pro kluky, kteří hrají v České republice, protože tu konfrontaci nemám tak častou,“ těší se na akci aktuálně jediný český basketbalista v NBA.

Český reprezentant Vojtěch Hruban se podepisuje i fotografovi.

Podobnou akci si Satoranský na stejném místě vyzkoušel už vloni a uznává, že svůj cíl splnila.

Něco podobného očekává i letos: „Těším se na to, vloni to bylo na náměstí Republiky příjemné mít možnost představit nároďák fanouškům, kteří o to usilují. A hlavně dětem, které jsou z toho nadšené.“

Basketbalisté se za fanoušky přesunou rovnou po čtvrtečním dopoledním tréninku. Dvoumetrový rozehrávač ale nelituje volného času, o který v tak nabitém programu přijde. „Myslím, že nám to zase tolik času a energie mezi zápasy nevezme,“ usmívá se.

Akce probíhá na náměstí Republiky přímo před vchodem do obchodního domu Palladium celý den ve čtvrtek 17. srpna.