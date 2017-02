Bez Bryanta to nebylo ono. Ale Lakers jsou i tak v Americe doma všude

V šíření globální slávy je tahle liga zatraceně dobrá – a v Americe je všudypřítomná. Washington Wizards v sestavě i se Satoranským po vydřené výhře 116:108 slavili v hale Verizon Center svůj 16. domácí triumf za sebou. Parádní série! A přesto sem velká část publika dorazila na poražené.

„Vždycky je speciální hrát proti Lakers,“ říkal 25letý Čech. „Mohli jste se přesvědčit, jak je v Americe vnímají, v jednu chvíli to vypadalo, že mají více fanoušků než my. Najednou bylo vidět víc žlutých dresů.“

Lakers jsou aktuálně vybledlým stínem vlastní minulosti. Zmítají se v porážkách a pozice v suterénu NBA je až nedůstojná přeslavné klubové historie.

Ale pořád je to značka s velkým Z. I pro jediného Čecha v lize.

Noční výsledky NBA Houston - Atlanta 108:113

LA Clippers - Golden State 120:133

San Antonio - Philadelphia 102:86

Washington - LA Lakers 116:108 (za domácí Satoranský 3 body, 3 doskoky, 1 asistence)

„Býval to můj nejoblíbenější klub, vždycky jsem sledoval Kobeho Bryanta. Bylo to super nastoupit proti Lakers, ale nebylo to ono, jako kdyby tam hrál Kobe,“ uznává Satoranský po svém premiérovém střetu s ikonickým mužstvem z L. A. „Trochu mě mrzí, že se mi ho ještě v NBA nepodařilo stihnout.“

Satoranský po slibném startu skončil na 9 minutách a třech bodech za proměněnou trojku. „Začátek byl dobrý, komplexní. Šlo mi to v obraně i v útoku, spíš převládaly pozitivní pocity. V druhé půli jsem se dostal na hřiště ve chvíli, kdy se nedařilo celému týmu – po jedné ztrátě jsem šel zpátky na lavičku,“ popsal vlastní výkon.

Washington z náskoku o 19 bodů stačil vyrobit drama. „Neodehráli jsme úplně nejlepší zápas,“ uznal Satoranský. „Nakonec jsme to ubojovali, ale určitě máme co zlepšovat. Média nakládají naší šňůře víc tlaku; chtějí, aby pokračovala dál a dál. Při množství zápasů se ale stává, že v některém člověk povolí, protože si myslí, že vyhraje pokaždé. Tohle bylo takové probuzení. Příště přijdeme s vyšším nasazením.“

Triumf číslo 17 se může zrodit v noci na neděli proti New Orleans, což je co do proslulosti úplně jiný kalibr než celek, který si hýčká 16 titulů v NBA (byť část ještě z působení v Minneapolisu).

Lakers jsou sví, specifičtí. Momentálně i tím, o jaký basketbal usilují: „Neřekl bych, že by u nás šlo o podcenění, spíš jsme se nevyrovnali s jejich typem hry. Je takový hodně letní, streetbalový; hodně hráčů hraje jeden na jednoho, střílí těžké střely z protiútoků.“

Když jim to šlo, zdálo se, že jsou fanoušci ve Verizon Center transportováni z východního pobřeží USA na to západní. Přeslavní Lakers jako by byli všude doma. Všude, jen ne v tabulce. Tam je jejich místo někde jinde – aspoň pro fanoušky, kteří je povzbuzují prakticky kdekoli. I ve Washingtonu.