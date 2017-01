Cleveland nedostal v Portlandu šanci. Philadelphia zmrazila New York

Cleveland podlehl v úterý v Utahu 92:100 a o den později ho čekal další venkovní duel. Také v Portlandu podlehl, 86:102, když od posledních minut úvodní čtvrtiny tahal za kratší konec a ve čtvrté části už ztrácel 24 bodů.

LeBron James, autor 20 bodů a 11 doskoků, ještě dodal Cavaliers naději na konci třetí části, když dvěma trojkami snižoval, jeho spoluhráči však do závěrečné čtvrtiny vstoupili špatně a svého lídra už z lavičky nepustili.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 27 body domácí C. J. McCollum, náhradník Allen Crabbe dodal 24 bodů, když proměnil devět z jedenácti střel z pole.

Velký obrat Philadelphie nad New Yorkem na 98:97 dokonala až poslední sekunda zápasu. Zazářil rozehrávač T. J. McConnell, když rozhodl střelou z otočky. Blok dlouhána Kristapse Porzingise přišel pozdě.

McConnell zaznamenal osm bodů, sedm asistencí a šest doskoků. Nejlepším střelcem Philadelphie byl Joel Embiid s 21 body, připojil i 14 doskoků.

Sestřih koncovky zápasu Philadelphia - New York

Carmelo Anthony na straně poražených zaznamenal 28 bodů, Derrick Rose se po svém zmizení během duelu s New Orleans vrátil do základní sestavy New Yorku a nastřílel 25 bodů.

Kyle O’Quinn, který se ve stejném duelu nechal vyloučit a byl potrestán pokutou 25 000 dolarů, má double-double, když nastřílel 10 bodů a doskočil 15 míčů.

Výsledky NBA

Boston - Washington 117:108

LA Clippers - Orlando 105:96

Minnesota - Houston 119:105

Oklahoma City - Memphis 103:95

Philadelphia - New York 98:97

Portland - Cleveland 102:86