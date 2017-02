Předčasné finále? Jsme schopni Nymburku konkurovat, zní z Pardubic

dnes 10:34

Za normálních okolností by s napětím čekali, koho jim los přisoudí. Jenže když se koncem ledna tahaly lístečky se jmény účastníků nadcházejícího pohárového Final Four, zamířili si to basketbalisté Pardubic do kabiny. A verdikt poločasového aktu při utkání s Děčínem jim radost udělat nemohl.