Ve vzduchu je suspendace. Češi měli před ME 3x3 nominační problémy

V reprezentační výběr se měl přeměnit celek obrážející různé evropské turnaje pod jménem Streetsportline. Ten už si reprezentaci České republiky vyzkoušel v letošní kvalifikaci o ME, kterou zvládl. Pravda, tehdy ještě s Romanem Zachrlou v sestavě, kterého v půlce léta vyměnil kvůli zdravotním potížím Martin Gniadek.

To by jistě nevadilo. Opavský pivot absolvoval s výběrem kapitána Ondřeje Dygrýna těžké turnaje včetně toho ze série 3x3 World Tour v Praze na Václavském náměstí Prague Masters.

Právě jeden ze zahraničních turnajů se stal osudným pro plány reprezentačního kouče. V rámci finišující přípravy na ME se čtveřice Dygrýn, Bosák, Gniadek a Kratochvíl vydala na turnaj do belgických Antverp.

Zde došlo ve vyrovnaném zápase ke strkanici s rozhodčími. Basketbal 3x3 je plný emocí i vzhledem k častějšímu kontaktu protihráčů, ale přesto by k podobným incidentům docházet nemělo. Nezáleží pak už na tom, zda to odstartovala náhoda a kdo udělal chybu jako první. Rozhodčí je v každém zápase osobou, která by měla podléhat ochraně. Právě to stálo čtveřici účast na ME.

„Situace je bohužel taková, že celý tým Streetsportline včetně Martina Gniadka je suspendován až do doby, než FIBA vynese trest. Musel jsem do půlnoci 21. srpna nominovat čtyři hráče. To jsou pravidla FIBA. Nominaci můžete zadat jen po dobu jednoho týdne. Po 21. srpnu už nešlo nikoho nominovat,“ přibližoval situaci Michal Kruk.

Český trenér se snažil ještě vyzvědět, jak to se zamýšleným trestem je, ale ze strany Mezinárodní basketbalové federace se mu dostalo jasné odpovědi: „Jednali jsme s FIBA o možných cestách. Jednoznačně nám ale bylo řečeno, že pokud kluky nominujeme a oni dostanou trest, na ME v žádném případě jet nemohou.“

V tu chvíli začal závod s časem, protože se blížil termín 21. srpna. Toto načasování Krukovi vyloženě nehrálo do karet, protože mu neumožňovalo dát šanci dalšímu špičkovému českému týmu.

Česká nominace na ME 3x3 Muži: Pavel Bartošík, Lukáš Bukovjan, Vojtěch Rudický, Jiří Štěpánek Ženy: Kristýna Minarovičová, Romana Stehlíková, Tereza Vorlová, Kateřina Zavázalová

„Mrzí mě to ze dvou důvodů. Ten tým jsme celé léto připravovali na ME. Navíc tu máme minimálně další dva hráče, kteří by si to zasloužili - Honzu Stehlíka a Pavla Nováka. Museli jsme ale jednat rychle a v tu chvíli byla nominace juniorů jediná možnost,“ prozradil Kruk jediné smysluplné řešení dané situace.

Výběr do 18 let totiž zazářil v kvalifikačním turnaji o evropský šampionát, a tak se na svůj vrchol, který přijde na řadu týden po seniorském turnaji, celé léto také svědomitě připravovali. Jsou tedy kromě Streetsportline jediným českým celkem, který absolvoval dlouhodobou specializovanou přípravu na trojkový basketbal.

„Junioři tam jedou na zkušenou, i když jsme celé léto hráli mužské soutěže. Porazili jsme Slovensko, těsně prohráli s Polskem a máme za sebou kvalitní přípravu na Lipně. Ve skupině se může stát cokoliv. Bude to pro ně velká zkušenost. Nejedeme tam odehrát dva zápasy. Uvidíme, co z toho bude,“ rozhodně Kruk nic nevzdává.

Češi se v základní skupině utkají s Polskem a Nizozemskem. Do vyřazovací části turnaje postupují první dva celky skupiny.

Od pátku do neděle se v rumunské Bukurešti koná souběžně také šampionát žen. Českou ženskou reprezentaci podobná nominační katastrofa nepotkala, a tak může do turnaje vstoupit jako čtvrtá nasazená ze všech dvanácti týmů. V základní skupině se střetne s Rakouskem a Španělskem.