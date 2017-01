Nymburk se o osmifinále Ligy mistrů utká s italským Dinamem Sassari

Český šampion postoupil do play off ze třetího místa v základní skupině a byl mezi nasazenými celky. Původně ho vylosovali k Arisu Soluň, ale s ním se Nymburk utkal už ve skupině, což pravidla nedovolují, a tak musel zpět do osudí. Nakonec dostal silného protivníka Sassari, který před dvěma roky ovládl italskou ligu a v předchozích dvou ročnících hrál Evropskou ligu.

V tomto ročníku se však Sassari tolik nedaří. V italské lize je páté a stejné místo obsadilo i v základní skupině E Ligy mistrů, kde nasbíralo sedm výher a sedm proher a do play off prošlo na poslední chvíli.

Klíčovými hráči Sassari jsou američtí rozehrávači David Bell, Darius Johnson-Odom a Trevor Lacey. Problémy má tým však pod košem, kde je nejvýraznější postavou Litevec Tautvydas Lydeka. V doskocích byli Italové nejhorším týmem v soutěži. V průměru sbírali o více než 10 doskoků méně než Nymburk.