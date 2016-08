Výtečný střelec Kohs dává vale Zaragoze, raději bude hrát v Praze

Po nedávném příchodu finského podkošového talentu Alexandera Madsena do USK Praha tak do Česka míří další mladík, kterému mohou v letech příštích patřit basketbalové palubovky.

Devatenáctiletý Kohs především potvrzuje pověst lotyšských hráčů coby výjimečných střelců.

Na loňském mistrovství Evropy do 18 let zaznamenal celkem 130 bodů na 184 minut hry. V průměru to činilo 14,4 bodu na utkání, trojky sázel s úspěšností 45,6 procenta.

Tahle čísla letos na mistrovství Evropy dvacetiletých Kohs potvrdil. Ve statistikách má bodový průměr 9,6 bodu, když proměnil 44,7 procenta tříbodových střel.

Proč 203centimetrový Kohs mění letos dres?

Namísto profesionálního angažmá v Zaragoze volí cestu americké univerzity. Na vyvolenou školu by měl nastoupit za rok.

A proč Praha?

Lákavým se zdá být příklad krajana Kristapse Gluditise, který má za sebou dvě sezony v GBA. Loni střelecky řádil v lotyšské lize, teď patří do kádru španělského Herbalife Gran Canaria a ve svých dvaceti měl letos blízko k nominaci do lotyšského výběru pro olympijskou kvalifikaci v Bělehradě.