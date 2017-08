Basketbalisté letí do Gruzie ve třinácti, ale bez nemocného Welsche

Jiří Welsch tentokrát na palubě letadla s národním týmem bude chybět. Na Kavkaz ho ke dvěma přípravným zápasům nepustí zdravotní komplikace.

„Jiří Welsch dostal naordinovaná krátkodobá antibiotika. Jedná se především o preventivní důvody,“ přiblížil důvod neúčasti kapitána manažer národního týmu Michal Šob.

Zároveň dodává, že současný stav by neměl mít vliv na kapitánovu přípravu a samotnou účast na blížícím se evropském šampionátu. „Je to samozřejmě mírná komplikace, ale v době tří týdnů před EuroBasketem nic, co by mělo fatální důsledky na nominaci,“ uklidňuje Šob.

Nejzkušenějšího hráče národního týmu tak v sestavě pro zápasy v Gruzii nahradí Michal Mareš. Střelec a bojovník z pražského USK se s reprezentací připravuje od začátku tréninkových bloků a byl na prvních dvou přípravných zápasech v Polsku. Po absenci na miniturnaji ve Slovinsku se k národnímu týmu opět připojil.

Oproti již zmiňovaným zápasům v Mariboru proti Maďarsku a domácímu výběru rozšířil trenér Ginzburg nominaci o Tomáše Vyorala. Ten se připojí do zápasové sestavy, aby v Gruzii společně s Jakubem Šiřinou kryl záda rozehrávačské jedničce Tomáši Satoranskému.

Český národní tým čekají v Gruzii dva zápasy s domácím výběrem. První se odehraje v pátek 11. srpna, druhá o dva dny později.

Po návratu už se členové reprezentace budou připravovat na domácí utkání proti Turecku (16. srpna) a Finsku (18. srpna) a 17. srpna se na pražském náměstí Republiky zúčastní autogramiády.