Basketbalisté v Polsku znovu prohráli, ale další debakl už nedopustili

Češi stále postrádali své hvězdy Tomáše Satoranského a Jana Veselého, přesto se oproti pátku výrazně zlepšili. Sice také rychle prohrávali o deset bodů, ale pak vyrovnali hru. Zlepšil se mimo jiné nejužitečnější hráč uplynulé sezony NBL Jaromír Bohačík.

Polsko o výhře rozhodlo až ve třetí čtvrtině, kdy se Češi trápili v útoku a náskok domácích narostl na 26 bodů. V poslední části se však svěřenci trenéra Ronena Ginzburga přece jen rozstříleli, hlavně Auda s Palyzou, který zaznamenal čtyři z šesti českých trojek, a prohru zmírnili.

Nyní se Češi vrátí do Prahy, kde jim v pondělí začne další fáze přípravy. Postupně by se měli připojit Satoranský s Veselým a Ondřejem Balvínem. Příští víkend pak český výběr odcestuje na herní soustředění do Slovinska.