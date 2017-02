Děčínský manažer: Nejsme dokonalý tým, ale lidi se baví, to je důležité

„Určitě se to ještě dohnat dá, pořád zbývá deset zápasů. Ale Pardubice hrají fakt dobře a moc neztrácejí. Museli bychom je dvakrát porazit, možná ještě získat bonusový bod s Nymburkem. Ale určitě se dopředu nevzdáváme,“ burcuje děčínský generální manažer Lukáš Houser. Jeho tým dnes hostí v Armex Sportcentru od 18 hodin Opavu.

Jak hodnotíte základní část?

Máme sedm proher z dvaadvaceti zápasů, to není žádná tragédie. Odpovídá to tomu, na co máme. Třetí místo po základní části je dobré, je to náš minimální cíl do play-off, abychom měli výhodu domácího prostředí a vyhnuli se v případném semifinále Nymburku. Možná jsme fanoušky v předchozích dvou sezonách trochu namlsali, ale lidi chodí, baví se, to je důležité.

Štve vás nějaká porážka?

Odehráli jsme pár dobrých zápasů i pár horších. Mrzí nás třeba prohra v Ostravě, ale hráli jsme tam v osm večer a jeli jsme k nim celý den, to už nikdo nevidí. Pardubice jsou uprostřed republiky, všude to mají kousek, zato my to máme všude nejdál. Ale nechci se na nic vymlouvat, nejsme dokonalý tým. Budeme mít prohry i výhry.

Připomínají Pardubice vás z posledních dvou sezon?

To nevím, ale určitě se jim povedlo dobře složit tým, pomohli jim cizinci a možná i kouč Sanders, jsou zaslouženě tam, kde jsou.

Takže finále NBL by byl pro vás letos o to větší úspěch?

Byl by to úplně stejný úspěch. Bojujeme o medaile, když se dostaneme do finále, budeme rádi, když ne, žádná tragédie se nestane.

Jak jste spokojeni s týmem, který jste pro letošek poskládali?

Přišel Pavel Houška, který odvádí, co jsme od něj čekali. Lukáš Palyza si svoje ještě určitě odvede, je tu teprve pár zápasů. S týmem jsme spokojení, žádné posílení teď neplánujeme. I když stát se může cokoliv, může přijít například zranění. Na to bychom museli reagovat.

Jasným favoritem na titul zůstává Nymburk?

Rozhodně. Má jen jednu prohru, nás mrzí, že nemá dvě. Měli jsme ho tady na lopatě. Ale Nymburk ukázal svoji sílu a zkušenosti z velkých zápasů. Pokud bude mít takto tým složený a bude takhle finančně zajištěn, bude těžké ho sesadit.

Letos si nezahrajete ani Final 4 domácího poháru. Zklamání?

Mrzí nás to hodně, ale prohráli jsme ve čtvrtfinále se spolufavoritem na triumf Pardubicemi, takže to žádná ostuda není.