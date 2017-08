Češka Krumpholcová je světovou jedničkou v basketbale 3x3

Česko má v nejlepší desítce světového žebříčku hned trojí zastoupení. Za Krumpholcovou je sedmá Anna Hrušková a osmá Kamila Hošková. Všechny tři se pak za sebou seřadily na prvních třech místech žebříčku do 23 let.

„Pokud vezmeme v potaz, že za poslední dva roky jsme v kategorii juniorek bronzoví a stříbrní, tak tam není žádná diskuze o tom, že v tuto chvíli patříme mezi ženami do absolutní světové špičky,“ řekl sportovní ředitel české reprezentace v basketbalu 3x3 Michal Kruk.

Mezi muži vládne Srbsko v čele s Dušanem Bulutem, nejlepší Čech Roman Zachrla je až na 59. místě. I proto svaz věří, že by situaci mohl zlepšit lídr juniorů Kačer.

„Chci věřit, že loňská U18 odstartovala novou éru 3x3 v Čechách, jelikož se poprvé probojovala na ME, rovnou vítězstvím v kvalifikačním turnaji. Byl to historicky první turnaj světové úrovně, který jsme v mužské části vyhráli. Tím jsme si potvrdili, že jsme schopni vyhrávat v nejtěžší mezinárodní konkurenci,“ dodal Kruk.

České basketbalové federaci se zejména mezi ženami vyplácí, že vsadila na výchovu specialistů na 3x3, kteří tuto disciplínu neberou jen jako doplněk k pětkovému basketbalu. Motivaci hráčů zvyšuje fakt, že 3x3 se stalo oficiální disciplínou pro olympijské hry 2020 v Tokiu.

„Federaci to stojí obrovské finanční prostředky, protože hráči se zapojili do vzdělávacího systému FIBA Fast Track, kde je povinností účastnit se několika speciálních turnajů po celém světě. To samo o sobě by ale nestačilo, a tak junioři absolvují každý víkend turnaje po celé Evropě. To je pravou příčinou prvních pozic ve světových žebříčcích,“ vysvětlil Kruk.