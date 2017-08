Rozdílné cesty na ME: juniorky s rekordem, junioři na poslední chvíli

Výrazně snazší cestu na šampionát si udělaly juniorky, které těžily ze souhry tria mládežnických vicemistryň světa (Simona Růžková, Kateřina Galíčková a Alžběta Levínská). Doplnila je Gabriela Bušková.

Vše odstartovaly bezchybnou základní skupinu, na jejímž úvodu doslova rozdrtily Wales. Skóre 22:0 aspiruje na zápis do rekordních statistik. Když pak přidaly další dvě vítězství nad Itálií (18:9) a Řeckem (13:9), postoupily bez problémů čtvrtfinále s vědomím, že pokud první nedělní zápas zvládnou, postoupí na šampionát bez ohledu na výsledky ve zbytku turnaje.

Do zápasu o vše jim pavouk přiřkl slovinskou reprezentaci, která v základní skupině přehrála Slovensko a podlehla domácímu výběru. Oba zápasy se přitom vyznačovaly nízkým skóre. Takový však nebyl čtvrtfinálový duel. V něm Češky soupeřkám nasázely 18 bodů - a jelikož je ubránily na sedmi, mohly se radovat z postupu na ME.

Dobrou náladu si pak ještě vylepšily semifinálovým vítězstvím nad Polskem (19:17) a poprvé na turnaji padly až ve finále s Francií (7:11).

To junioři Daniel Kačer, David Potužník, Miroslav Štafl a Jan Karlovský měli cestu na šampionát o poznání náročnější.

V základní skupině přehráli Bulharsko (22:11), ale podlehli Nizozemsku (16:18 po prodloužení). Znamenalo to, že ve čtvrtfinále narazí na Estonsko, které postupovalo z prvního místa po dvou těsných výhrách nad Francií a Gruzií.

Na čtvrtfinále si ale Estonci schovali své dosud nejlepší vystoupení a Čechy přehráli rozdílem šesti bodů (19:13). To byla první zásadní komplikace pro postupové české plány.

Druhou komplikací byl soupeř, se kterým se český výběr utkal v zápase o poslední postupové místo. Slovinsko, bronzový tým z letošního MS do 18 let, totiž v turnaji plnilo roli nasazené dvojky a po suverénní jízdě základní skupinou podlehlo ve čtvrtfinále domácímu Maďarsku.

To byla alespoň částečně dobrá zpráva pro Čechy. Podle postupového klíče měla na ME postupovat nejlepší pětice z kvalifikace. Jelikož ale mezi ní byl výběr Maďarska a ten byl jako pořadatel ME automaticky kvalifikován, získal vstupenku na šampionát také šestý celek kvalifikace. Nebylo tak nutné zápas o páté místo mezi Českou republikou a Nizozemskem dohrávat, protože na ME si zahrají oba celky.

Čeští juniorští reprezentanti slaví postup z kvalifikačního turnaje ME do 18 let v Szolnoku. Zleva Daniel Kačer, David Potužník, Miroslav Štafl, trenér Michal Kruk a Jan Karlovský.

Stačilo tedy „jen“ přehrát Slovince. V zápase o všechno se Češi vybičovali k dobrému výkonu a favoritům připravili druhou porážku (16:12). Ta rozhodla o tom, že i čeští junioři následovali své reprezentační kolegyně a zahrají si na evropském šampionátu.