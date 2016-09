Basketbalistky 3x3 se připravily o medaili prodloužením, jež nebylo nutné

Má-li mít český basketbal 3x3 z něčeho velký strach, pak je to čtvrtfinále. Právě tady totiž velmi často končí naděje výběrů na zisk některé z medailí. Čtvrtfinálové prokletí letos konečně prolomily juniorky na svém MS, ale na seniorském evropském šampionátu, který o víkendu proběhl v Rumunsku, se český strašák vrátil na scénu.



Přitom k tomu ale vůbec nemuselo dojít. Češky v sobotu zvládly oba zápasy v základní skupině a do vyřazovacích bojů šly z prvního místa. Turnajový pavouk jim tak do prvního kola play-off přiřadil domácí Rumunky. Češky je za celý průběh základní hrací doby nepustily do vedení, ale přesto do semifinále nepostoupily.

Domácí hnala dopředu bouřlivá atmosféra, kterou hned ze začátku vzájemného střetnutí Češky dokázaly zchladit. Dobře bránily a naopak byly efektivní v útoku. Výsledkem bylo průběžné vedení 8:2. Jenže už v polovině desetiminutové hrací doby nasbíraly české basketbalistky sedm týmových faulů, což je začalo velmi limitovat v defenzivní části hry.

Domácí toho dokázaly využít a probudilo se i publikum. V této fázi se Češky dostaly do ofenzivního útlumu a začaly ztrácet svůj těžce budovaný náskok. Po oddechovém čase se ale opět probudily a držely si mírné vedení. Mohly litovat snad jen nedůsledností na doskoku, které dávaly soupeřkám až moc dodatečných šancí skórovat.

Češky se však vyvarovaly faulů, a tak nenabízely soupeřkám šanci z trestných hodů. Ještě 42 sekund před koncem vedly rozdílem tří bodů. Jenže dva úspěšné rumunské dvoubodové pokusy přebily jeden koš českých basketbalistek a zápas tak dospěl do prodloužení.

V něm měly navrch Rumunky. Když přehrály českou obranu, dostaly se poprvé v utkání do vedení a úspěšný trestný hod po českém faulu jim přihrál vítězství a postup do semifinále. České basketbalistky tak zůstaly před branami bojů o medaile.

Uhrové věštba nevyšla

Po sobotě přitom vše vypadalo tak nadějně. Čtveřice Kateřina Zavázalová, Kristýna Minarovičová, Tereza Vorlová a Romana Stehlíková nejprve vyzrály na Rakousko rozdílem pěti bodů (16:11) a pak na ně čekalo Španělsko, které si v předchozím programu taktéž poradilo s rakouským výběrem.

V zápase kdo s koho utekly Češky hrobníkovi z lopaty. Romana Stehlíková v poslední vteřině poslala dvoubodovou střelou zápas do prodloužení, ve kterém Kristýna Minarovičová rozhodla o prvním místě pro Češky (16:14).

„Prohrávaly jsme spíš než díky jejich dobré hře v obraně našimi chybami. V závěru už nemohla Romča dělat nic jiného než vystřelit za dva body. Teď je asi nejlepší střelkyní z dálky. V zápase proměnila tři dvojky a měla dostatečné sebevědomí. Prodloužení už holky odehrály takticky, jak jsme si vždycky říkaly. Soupeřky měly sedm faulů a holky nebláznily, došly si pro faul a Kristýna obě šestky proměnila,“ chválila své svěřenkyně vedoucí týmu Michaela Uhrová.

„Nikdy to nechci zakřiknout, ale myslím, že to máme rozehrané dobře. Čeká nás domácí Rumunsko a bouřlivá atmosféra, která není pro basket 3x3 tak obvyklá. Věřím, že se toho holky neleknou. Pokud zápas zvládnou, tak můžeme dojít daleko. Rozlosování je nám nakloněné,“ věštila Uhrová. Ale spletla se.

Mladíkům fandila Francie. Zvládnou svůj vrchol?

To muži po dvou těsných sobotních prohrách vypadlí v základní skupině. Čtyřka Lukáš Bukovjan, Pavel Bartošík, Jiří Štěpánek a Vojtěch Rudický neměla lehkou úlohu, protože kvůli možné suspendaci týmu Streetsportline musela bojovat s o poznání zkušenějšími soupeři. Všichni jsou totiž ročník narození 1998.

Hráči do 18 let rozhodně v konfrontaci se seniorskými výběry Polska a Nizozemska ostudu neudělali. Ve svém prvním vystoupení podlehli Polákům rozdílem jediného bodu (19:20) a v utkání s Nizozemskem nestačili o pouhé dva body (11:13). To ale nic nemění na tom, že končí v základní skupině.



„Ten malinký kousíček k vítězství šel na vrub zkušenosti. Pouze jeden hráč z naší čtveřice se zúčastnil ME U16 v pětkovém basketu. Jeden dokonce poprvé letěl letadlem a rovnou na ME dospělých. V obou zápasech jsme hráli na hranici svých možností, a to jak technicko-taktických, tak i fyzických. Museli jsme hrát extrémně agresivně, to způsobilo, že nám kolem deváté minuty docházely síly. Tam jsme udělali dvě relativně lehčí ztráty, které se v dospělém basketu 3x3 tvrdě trestají. Chyběla nám změna rytmu, ale na druhou stranu, když hrajete na hranici svých možností, mění se rytmus těžce. Ty dvě prohry nás ale posunuly o patro výš. Troufnu si říct, že nám daly mnohem víc než všechny výhry v sezoně,“ byl i přes nepostupové místo spokojený vedoucí týmu Michal Kruk.

Také aby ne, vždyť na družstvo teprve vrchol sezony čeká - za týden ME do 18 let. „Tady nás všichni trenéři pasují na jasné favority na medaili. Dokonce se nám dostalo standing ovation od kompletní francouzské výpravy! To je všechno milé, ale je nám jasné, že zítra začne nový den a vše, co se dneska stalo, je jen historie, která nám nic negarantuje. Zítra začíná poslední etapa přípravy na ME juniorů. Všichni zůstáváme po příletu v Praze, kde budeme tvrdě pracovat, a ve čtvrtek se přesuneme do Debrecínu,“ shrnuje Kruk.

„Chtěl bych zdůraznit, že ať se stane na ME juniorů cokoliv, tak jsem na kluky opravdu nesmírně hrdý. Nechci, aby to vyznělo lacině. Tak tvrdě a cílevědomě jsem ještě nikdy nikoho ve své trenérské kariéře neviděl pracovat. Jsem opravdu rád, že se mi to v mém životě poštěstilo. Je to opravdu výjimečný pocit,“ váží si Kruk mladé čtveřice.