Basketbalistky USK si proti Mersinu mohou přiblížit postup v Eurolize

Pokud Pražanky vyhrají, udrží si náskok minimálně tří výher před pátým Schiem. Postup by jim pak sebralo už jen to, kdyby prohrály všechny zbylé zápasy a naopak Schio vyhrálo vše včetně duelů se silným Kurskem a právě proti USK.

Mersin sice v téměř všech devíti zápasech ve skupině dokázal se soupeřem držet krok a ani jednou neutržil vyloženě debakl, ovšem nikdy se mu nepovedlo protivníka přetlačit.

Bylo tomu tak i v prvním vzájemném utkání s USK, ve kterém Mersin doma vedl dvě minuty před koncem o bod, poté co dohnal až sedmnáctibodový náskok českých mistryň, ale nakonec prohrál 69:75.

Od té doby se však kádr Mersinu hodně změnil. Odešly Fridda Eldebrinková, Marissa Colemanová či Cheyenne Parkerová, naopak přišly zejména americká reprezentantka Danielle Robinsonová, která v roce 2015 vyhrála Euroligu právě v dresu USK, a pivotka Aneika Henryová pocházející z USA, ale vlastnící ázerbájdžánský pas. Obě se rázem staly klíčovými postavami týmu společně s litevskou pivotkou Gintare Petronyteovou.

I tak jsou hráčky USK jasným favoritem a situaci jim mohou zkomplikovat jen zdravotní potíže. Poslední zápasy nehrála Candice Dupreeová, problémy měly i Tereza Vyoralová, Aneta Šteinbergaová či Alena Hanušová. Naopak v lize si plánovaně odpočinuly Marta Xargayová a nejužitečnější hráčka Euroligy Sonja Petrovičová.

Nymburk potřebuje v Itálii vyhrát aspoň o pět bodů

Mnohem náročnější zápas čeká české vicemistryně z Nymburku, které v odvetě osmifinále Eurocupu vyrážejí do italské Ragusy s cílem zabojovat o postup mezi osm nejlepších celků soutěže. V prvním duelu však doma prohrály 53:57. V odvetě tak proti favorizovanému soupeři potřebují vyhrát minimálně o pět bodů.

Oba celky se utkaly už ve skupině, kde Nymburk dokázal v Raguse vyhrát o dva body. Italky se však pro play off posílily o šampionku WNBA Erlanu Larkinsovou, která doplnila už tak hvězdnou sestavu v čele se španělskými reprezentantkami Astou Ndourovou a Laurou Nichollsovou.

Pokud by se Nymburku povedlo postoupit, zahrál by si s vítězem duelu mezi Galatasarayem a Pécsí o postup do čtvrtfinále, ve kterém se čtyři nejlepší celky z Eurocupu utkají se čtyřmi týmy, kterým nevyšel boj o postup v Eurolize.

Utkání Ragusy s Nymburkem začíná ve středu od 20:30.