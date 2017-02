Pevnost Washington. Týmy NBA i NHL od Nového roku jen vítězí

Místní novináři se nad celebritou jen usmějí: „To víte, LeBron...“

Dávno si zvykli. A především tu zamrzají šance protivníků, neboť Verizon Center je teď sportovně opevněno podobně jako perimetr kolem nedalekého Bílého domu.

Basketbalisté Washingtonu Wizards s Tomášem Satoranským vyhráli 16 domácích zápasů po sobě a v noci na neděli budou prodlužovat sérii proti New Orleans.

Premianti hokejové NHL Washington Capitals, do jejichž kádru byl povolán talent Jakub Vrána, mají šňůru osmi triumfů a v neděli od 18.00 SEČ hostí Los Angeles.

Rok 2017 zůstává bez poskvrnky.

„Nálada je super. Být v týmu, co vyhrává, je opravdu zábava,“ říká Satoranský, jediný Čech v NBA.

Oba činí čest klubovým jménům: Wizards kouzlí a Capitals dělají z Washingtonu výsledkově hlavní město hokeje. Ale světy jsou to jiné.

Hokej vs. basketbal

Ukázkou - byť v tomto případě nesportovní - může být třeba hudba. Na NHL pořád duní elektronické varhany, ikonický zvuk ligy, nebo říznější songy; jakmile puk padne na led, vše ztichne, byť by zrovna gradoval refrén.

Basketbal je naopak logicky bližší světu, který reprezentuje: uvolněnost, černošská muzika, klidně songy ještě na deset sekund, ač je míč dávno ve hře. Taková NBA zkrátka je.

Těsně před zápasem se po ploše pořád hemží desítky lidí. To na hokeji logicky nejde - led už patří jen protagonistům - a ani by to nezapadalo do jeho tradičnějšího, až staromilského světa. Je to svět možná ustupující, patřící spíš do 20. století - proto třeba v Torontu slavné Maple Leafs začínají zájmem porážet basketbalisté Raptors, neboť lépe konvenují městu plnému cizinců, imigrantů; toku globalizace.

Fanoušci v D. C. jsou další důkaz. „NHL tu má určitě lepší atmosféru,“ uznával Satoranský po duelu proti slavným New York Knicks, při němž někdy zavládlo až ticho: „Ale víkend bývá plnější.“

Tento týden basketbalistům hymnu dvakrát zapěl dětský sbor, to Capitals ji slyšeli v podání mužského hlasu a tribuny vřely mnohem víc. NBA leckdy působí skoro až jako doplněk k zábavě okolo, ale musí se jí nechat, že byznys to je tak kapitální, že Capitals a zbytek hokejového univerza sice mají častěji hlučnější podporu, ale daleko menší obrat.

„Lístky samozřejmě na zápasy dostáváme, ale ne jakýkoli počet míst a určitě ne na ta nejlepší vedle palubovky. Ta jsou opravdu drahá. Mezi Evropou a Amerikou je obrovský rozdíl,“ říká Satoranský a zmiňuje největší eso Wizards: „John Wall tam má rodinu, ale musí si to zaplatit. Lístek stojí kolem 2 500 dolarů, což je fakt přehnaná cena. Jen to vypovídá o popularitě NBA a o velkém byznysu okolo soutěže.“

S tím souhlasí i dojem ze tří zápasů zhlédnutých v týdnu ve Verizon Center. Rušno a atmosféra vevnitř? Vítězí hokej. Rušno a atmosféra ve VIP sekci, skrz niž se kráčí do tiskového střediska? Jasně panuje basketbal. Jako by nyní bylo vhodnější být vidět a slyšet na NBA.

Jak nažhavit chladnou pevnost

Má to svoji logiku. Capitals v čele s Alexandrem Ovečkinem už dvakrát vyhráli základní část NHL, naposledy v minulé sezoně - patří mezi klasu, šlechtu soutěže, ovšem v play-off čekají na pořádný zářez.

Nastolili kulturu vítězství, ale zároveň velkých očekávání. Kdo ví, jak budou strmé tribuny multifunkční haly reagovat, pokud by to v kláních o Stanley Cup (zase) nešlo.

Basketbaloví Wizards očekávání teprve vzbuzují. Jediný titul z roku 1978 získali ještě jako Washington Bullets. „Hype roste,“ používá Satoranský výraz pro poprask v pozitivním slova smyslu.

„Hodně lidí věří, že bychom se současnou formou mohli dojít třeba i do finále konference. Máme lídry v nejlepším věku. Slyšel jsem to v televizi i od Walla a je dobře, že máme takové cíle.“

Uhájit poněkud chladnou pevnost patří k základním předpokladům. Žhavější tribuny s tím přijdou.