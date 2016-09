Baseballisté přišli na ME o výhru nad Německem v poslední směně

Ostatní sporty ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 21:03

Baseballisté prohráli po dramatické koncovce na mistrovství Evropy s Německem 1:3. Utkání v nizozemském Hoofddorpu se rozhodovalo až v závěru: Češi šli v předposlední směně do vedení, ale soupeř v deváté výsledek otočil. Ve skupině A tak skončil národní tým třetí a postoupil do finálové šestičlenné skupiny, nepřenesl si do ní ale žádnou výhru.

V další fázi turnaje, v které by chtěli baseballisté zabojovat o vysněnou medaili, se utkají ve čtvrtek s Belgií, pak se Španělskem a nakonec s Itálií. Německé pálkaře dlouho k ničemu nepustil nadhazovač Přemek Chroust. Udělal pět strikeoutů, ale podobně se dařilo Enorbelu Márquezovi z Německa. V osmé směně čeští baseballisté vybojovali první bod, a to po metě zdarma. Tu zařídil Martin Schneider a díky plně obsazeným metám si došel pro bod Petr Zýma. K výhře tak chyběly tři auty. Na začátku deváté směny ještě udělal Chroust strikeaut a situace vypadala nadějně, ale pak přišel německý odpal a český nadhazovač byl střídán. „Do poslední směny jsem šel s tím, že chci vyhrát. Bohužel se jeden z Němců trefil do odpalu a manažer reprezentace mě stáhnul,“ řekl Chroust. Místě něj šel na „kopec“ Daniel Mráz, jemuž se zápas nepodařilo úspěšně doházet. Němci trefili čtyři odpaly a rozhodli. „Mým úkolem bylo, aby Němci nepředvedli daleké odpaly. To se dařilo, ale oni bohužel trefovali místa těsně kolem met, tedy do děr. Ta prohra opravdu mrzí,“ litoval Mráz. „Největší problém vidím v tom, že jsme byli v útoku bezzubí. Je to také o mentální stránce,“ komentoval výsledek manažer reprezentace Michal Müller. Po dni volna musí Češi zkusit vyhrát nejlépe všechny tři zápasy, aby měli šanci na cenný kov. „Jiná možnost není,“ řekl Müller. Španělsko a Itálii baseballisté minulý týden v rámci přípravy porazili. Mistrovství Evropy v baseballu v Hoofddorpu Skupina A:

Německo - Česko 3:1

Rusko - Velká Británie 11:5

Nizozemsko - Švédsko 8:3.

Konečné pořadí v základní skupině po 5. kole: 1. Nizozemsko 5 výher, 2. Německo 4, 3. Česko3, 4. Švédsko 2, 5. Rusko 1, 6. Velká Británie 0.