Baseballisté na ME dál vítězí, Švédsko porazili 6:1

Třemi odpaly se prezentoval Tomáš Juněc, dařilo se také Petru Čechovi, který odpálil dvakrát. Skvělý výkon předvedl nadhazovač Boris Bokaj, který švédským hráčům neumožnil žádný bod a celkem zaznamenal šest strikeoutů.

Reprezentace do zápasu vstoupila skvěle, hned v první směně si připsala čtyři body. Dařilo se zejména Juněcovi. „Byl to můj nejlepší zápas v reprezentaci. Kdybychom lépe využívali situace s běžci na metách, mohli bychom udělat více bodů,“ řekl Juněc.

Baseballistům na šampionátu skvěle funguje obranná hra a nadhazovači. Za tři zápasy povolili soupeřům pouze dva body. Proti švédským hráčům se dařilo s šesti strikeouty Bokajovi. „Cítil jsem se dobře, jen jsem nezvykle bojoval s kontrolou. Týmu jsem ale v šesti směnách pomohl, což bylo důležité,“ uvedl Bokaj.

Český tým čekají v pondělí a v úterý ve skupině A těžší zápasy. V pondělí proti favorizovanému Nizozemsku a v úterý proti Německu.

„Nizozemsko je jeden z adeptů na titul, musíme podat nejlepší výkon. Německo jsme od roku 2007 na evropském šampionátu ještě neporazili a oni nám budou chtít vrátit vysokou prohru z březnové kvalifikace na World Baseball Classic. Bude to klíčový duel turnaje, protože se zápas bude počítat do další fáze, kde se bude rozhodovat o medailistech,“ řekl nadhazovač Bokaj.

Češi jsou po třech zápasech v čele skupiny A spolu s Nizozemci. Do další fáze ME postupují první tři týmy, které se zařadí do šestičlenné finálové skupiny.