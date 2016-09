Mužík míří do Ameriky, za šancí hrát s nejlepšími baseballisty světa

„S týmem odjíždím na Italský baseballový týden, který je pro národní tým poslední prověrkou před mistrovstvím Evropy,“ popisuje Mužík.

Není to pro něj žádná novinka. Český reprezentační dres obléká už od 12 let. „Vynechal jsem pouze dvě sezony,“ upřesňuje.

Za léta v mládežnických reprezentacích stihl získat dvě stříbrné medaile z evropských šampionátů, titul mistra Evropy a páté místo na světovém šampionátu v kategorií do 21 let. „To jsme ukázali, že český baseball není na špatné úrovni,“ vzpomíná Mužík.

Jeho výčet evropských úspěchů by se mohl v září rozšířit. Mužská reprezentace se bude v Nizozemsku pokoušet vylepšit čtvrtou příčku z pražského turnaje před dvěma lety. „Pokud se mi bude dařit právě na turnaji v Itálii, existuje reálná šance, že se do finální sestavy dostanu,“ domýšlí Mužík.

První rok v Praze a hned titul

Bohatá reprezentační kariéra mladého baseballisty souvisí s výbornými výsledky na klubové úrovni. Odchovanec baseballového klubu z Hluboké nastupoval tři roky ve druhé nejvyšší soutěži. Pak přišel přesun do dresu Kotlářky - jednoho z nejlepších týmů v Česku.

„Musel jsem si zvyknout na rychlost nadhazovačů a celý systém hry. To je v extralize velmi odlišné,“ vzpomíná na svůj první rok v Praze, se kterou ovládl extraligu i český baseballový pohár. „Z mého pohledu to nebyla povedená sezona. Týmu se však dařilo,“ doplňuje.

Ta druhá byla zcela opačná. Klub skončil v extralize na druhém místě, když podlehl rivalům z Draků Brno. Ale Mužík začal zářit na pálce. „Podařilo se mi odpálit 15 homerunů, což je nejvíc v celé soutěži,“ pochvaluje si pravoruký polař.

V letošní sezoně musel svou pozici catchera přenechat Danielu Vavruškovi. „Má pevné místo v reprezentaci. Navíc je to hráč, který nastupoval v nižších ligách v organizaci New York Yankees. A mně se na pálce začalo dařit,“ usmívá se Mužík.

Sám přiznává, že všestrannost pozičních hráčů je v baseballu běžná a nezbytná. A ačkoli jako chytač nastupuje už od svých deseti let, s přesunem na první pozici neměl problém. „Hodně mi pomohl trenér ze Spojených států. Pilovali jsme například švih a různé detaily. Ty jsou důležité. Musíte vědět, jak se k tomu postavit nebo správně načasovat svůj odpal,“ poodhaluje Mužík.

S bývalými profesionálními hráči, kteří mají zkušenosti z nejlepší ligy světa - americké MLB, se snaží český baseball spolupracovat. A v pražské Kotlářce neotálejí. V současné době tam trénuje bývalý hráč Baltimoru Kris Richards.

I Martin Mužík by se jednou rád v nejlepší soutěži světa ukázal. „Je to obrovský sen. V lednu odlétám na univerzitu právě do USA, kde budu hrát a doufat, že si mě některý z týmů všimne,“ popisuje. Poté by nastupoval v nižších soutěžích a bojoval o šanci nastoupit v MLB.

Do té doby bude Mužík stále předávat své zkušenosti mladým hráčům v Hluboké. „Trénuji kluky do 13 let a pak se speciálně věnuji právě catcherům. Vždy mě poté potěší, když má Hluboká svého zástupce v reprezentaci a navíc je to na pozici chytače,“ říká mladý hráč a trenér.