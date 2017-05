Asiaté přinesli baseballistům Blanska umění i poklony

„Kolikrát se mi za první týden uklonil, to jsem nechápal,“ žasne Ivo Kučera ještě nyní. „I ke klukům byl na začátku strašně úslužný. Už se s nimi skamarádil, ale ke mně se chová pořád jinak. Je vidět, že mě bere jako nadřízeného, i když se k němu chovám kamarádsky.“

Posila na kopci Nadhazovač Torigoe musel odletět domů, další dva hráči z východní Asie stále Blansku pomáhají

Japonský baseballista přinesl do Blanska novou kulturu i dovednosti. On a nadhazovač Kenneth Chiu z Hongkongu se snaží Olympii zlehčit nevděčný úděl extraligového nováčka. „Samozřejmě náš tým zvedají. I když mají naši nadhazovači celkem slušnou úroveň, je otázka, jestli by dokázali odházet celou sezonu bez pomoci,“ přibližuje Kučera přínos Chiua. Amada zase pomáhá pálkařským a obranářským uměním, které uplatňuje na druhé metě a na spojce. „Potřeboval asi čtrnáct dní, aby se rozkoukal, pak se začal lepšit pálkařsky. A v poli je obrovskou posilou. Má vynikající čtení míče a obrovský rozsah pohybu. Zastavuje balony, které by naši kluci nebyli schopni zastavit,“ vyzdvihuje Kučera.

Zatímco pětadvacetiletý Chiu díky studiu v USA výborně ovládá angličtinu, o tři roky mladší Amada toho zpočátku mnoho nenamluvil. „Komunikace ze začátku kvůli jazykové bariéře skřípala a museli jsme se bavit přes překladač. Ale za měsíc na své angličtině hodně zapracoval a baseballové věci chytá úplně bez problémů,“ líčí Kučera. „Pokud jsem mu dobře rozuměl, tak je po škole a využil nabídku od zprostředkovatele hrát u nás.“

Amada přitom nebyl jediným Japoncem v Blansku. Když jeho východoasijský druh Chiu odletěl na akci národního týmu, zastoupil jej na jižní Moravě na tři týdny jiný nadhazovač, Shota Torigoe. „Ten byl opravdu výraznou posilou. Jako nadhazovač byl výborný a použili jsme jej také v poli a na pálce. Rád bych ho udržel na celou sezonu, ale je to student prestižní baseballové vysoké školy a musel se vrátit kvůli studiu,“ sděluje blanenský kouč.

Jeho tým zatím z 22 extraligových zápasů vyhrál pouze tři, o víkendu třikrát nestačil na Ostravu. Díky asijským posilám však může nováček na občasné úspěchy alespoň pomýšlet. „Rozdíl mezi první ligou a extraligou tvoří především právě cizinci,“ míní Kučera. „V extralize jsou dva tři týmy, které by ji zvládaly na úrovni i bez nich. U ostatních si troufám tvrdit, že velkou část jejich výkonu tvoří hráči ze zahraničí.“

Zatímco většina celků sází na Američany, Blansku zprostředkovatel „dohodil“ muže z Asie. Jak v okresním městě žijí? „Program jim nestavíme. Mají přístup do posilovny a na hřiště, klub jim sem tam přispěje nějakou korunou. Občas pomáhají s dětmi, vzali jsme je do Punkevních jeskyní, kde byli nadšení,“ popisuje Kučera. „Hlavně mě těší, že všichni tři výborně zapadli do týmu a jsou to bezproblémoví kluci.“

Zvlášť Japonci pak také přinesli nové zvyky. Neklaní se totiž jenom kouči, ale rovněž hřišti. „Prokazují mu tak úctu,“ referuje Kučera.