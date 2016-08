Kostka na Barum Rally málem vypadl, přesto slavil stříbro

Jiní už závodili, Pech jel teprve k mechanikům Zatímco čelo startovní listiny už dávno závodilo v rychlostních zkouškách, Václav Pech ve stejnou chvíli teprve přijížděl do servisu ke svým mechanikům. Dvojnásobný vítěz Barum Czech Rally Zlín se letos musel smířit s hodně nezvyklou rolí. Jel až se startovním číslem 91, čili hodinu a tři čtvrtě za prvním autem na trati. „Není to nezvyk,“ tvrdil Pech. „Jedeme první před nějakým startovním polem, před námi je mezera. Pohoda.“ Netypická situace byla způsobena tím, že plzeňský pilot řídí vůz Porsche 997 GT3, které má pouze národní homologaci. Jenže Barumka patří do mistrovství Evropy, takže kontinentální pravidla mají přednost. Proto se na trať nejprve vydala všechna auta s evropskou homologací a po několikaminutové přestávce jelo národní pole. Pech přitom ukázal, že i se svým vozem umí být pořádně rychlý. Až do svého odstoupení kvůli poruše převodovky patřil do elitní desítky. „Někde to jde v pohodě, jinde jsem se trápil,“ přiznal. „Občas jsem měl problémy, abych auto udržel na cestě. Naše auto totiž není stavěné na rozbitou trať, která na Barumce je.“