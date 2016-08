Kopecký vyhrál první etapu Barum rally a má jistý titul

Kopecký měl před pátým dílem českého šampionátu prakticky nedostižný náskok 138 bodů na týmového kolegu Pontuse Tidemanda ze Švédska, který ve Zlíně navíc nestartoval. Třetí Pavel Valoušek byl dalších jedenáct bodů zpět. Zisk bodů za vítězství v etapě mu tak s předstihem zajistil čtvrtý domácí titul v kariéře.

Česká rallyeová jednička však na Barumce usiluje také o celkové páté vítězství, které by mu zajistilo zisk doposud putovního poháru do osobního vlastnictví. A o výhru ve 46. ročníku soutěže Kopecký zatím tvrdě bojuje s Lukjaňukem.

V průběhu soboty se odpoutali od pronásledovatelů a přetahují se o sekundy. Po osmém měřeném testu se do čela dostal ruský jezdec, tovární pilot mladoboleslavské automobilky se však hned v následující erzetě vrátil na první místo.

„Takhle rychle jsem ještě nikdy na Barumce asi nejel. Pavlovi (spolujezdci Dreslerovi) jsem říkal, že se vracím zpět do mladých let, kdy mi bylo dvacet nebo jedenadvacet. Člověk jel, nechci říct jako blázen, ale totální doraz,“ uvedl Kopecký pro web eWRC.cz. „Občas by asi šlo jet více, což je vidět na něm (Lukjaňukovi), který létá po příkopech, a přeju mu, aby to takhle i nadále dopadalo. Kdyby v nich něco bylo, byl by to pořádný průšvih,“ řekl.

Těsně za stupni vítězů se po sobotě srovnala trojice Tomáš Kostka, Jaromír Tarabus, Jan Černý.

V absolutním pořadí je na tom velmi dobře i Václav Pech, který jede v „české“ části závody s velkým časovým odstupem za elitnímu jezdci přihlášenými do seriálu mistrovství Evropy. Pilot vozu Porsche 997 GT3 zatím odjel sedm erzet, po nichž byl průběžně sedmý.

Šestačtyřicátý ročník rallye vyvrcholí v neděli, kdy je na programu zbývajících šest rychlostních zkoušek.

Barum Czech Rally Zlín, 1. etapa Mistrovství Evropy a republiky v automobilových soutěžích Po 1. etapě: 1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:10:44,0, 2. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) -0,5, 3. Bouffier, Dini (Fr./Citroën DS3 R5) -1:00,2, 4. T. Kostka, Kučera -1:08,1, 5. Tarabus, Trunkát -1:32,5, 6. J. Černý, Černohorský (všichni Škoda Fabia R5) -1:34,2, 7. Pech, Uhel (Porsche 997 GT3) -1:45,9, 8. Kreim, Christian (Něm./Škoda Fabia R5) -1:54,6, 9. Valoušek, Havelková -2:34,3, 10. Štajf, Rajnoha (oba Škoda Fabia R5) -3:04,9.

Jak vypadal pátek ve Zlíně: nejprve závody bugatek, pak se jela noční RZ: