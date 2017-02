Čtyři jezdci Barth Racing na Dakaru? Prapor držel nahoře čtyřkolkář Tůma

Kvarteto navíc doplnil freestyle motokrosař Libor Podmol, který letošní Dakar absolvoval jako pozorovatel.

Souhrn výsledků jezdců Barth Racing David Pabiška (motocykly, mechanik Michal Kroupa) - 45. místo

(motocykly, mechanik Michal Kroupa) - 45. místo Rudolf Lhotský (motocykly, mechanik Marek Tögel) - 82. místo

(motocykly, mechanik Marek Tögel) - 82. místo Zdeněk Tůma (čtyřkolky, mechanik Tomáš Jurenka) - 12. místo

(čtyřkolky, mechanik Tomáš Jurenka) - 12. místo Josef Macháček (čtyřkolky, mechanik Tomáš Jurenka) - nedokončil

Barth Racing měl tentokrát v Jižní Americe vůbec hromadné zastoupení. „Pro mě to byl nejtěžší Dakar, měl jsem na starosti nejvíc lidí, životů, starostí. Podílelo se nás na tom osmnáct,“ připomněl rozsah letošní „expedice“ manažer týmu Michal Burkoň. Tomu pochopitelně udělal největší radost Zdeněk Tůma, jenž při své premiéře v nejtěžším motoristickém závodě světa obsadil 12. místo.

„Je super, že jsem viděl cílovou rampu. Vzhledem k tomu, že startovali tři čeští čtyřkolkáři a já z nich dokončil jako jediný, je ten výsledek tím cennější,“ řekl Tůma.

Heřmanoměsteckého Josefa Macháčka, veterána Dakaru, vyřadila havárie ve čtvrté etapě, při které si uvolnil klíční kost a pochroumal rameno a také lýtko.

„Až přijde technika, bude mě zajímat, kam jsem to tím kamenem do čtyřkolky trefil. Protože takhle rychle jsem z ní ještě nikdy nevystupoval,“ komentoval svůj krkolomný pád.

Motorkář David Pabiška se publiku svěřil, že by poslední rallye -přestože ji opět zvládl - nejraději vymazal z paměti.

„Měl jsem obrovské štěstí, že jsem to dostrkal do cíle. Na to, co se dělo, ještě to 45. místo není tak zlé,“ uvedl s ohledem na neustálé potíže s motorkou i vlastními zdravotní neduhy. Z dojezdu na druhý pokus měl naopak obrovskou radost jeho parťák Rudolf Lhotský.